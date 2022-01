Hace algunas semanas, Pancho Rodríguez fue impedido de ingresar al país debido a que tiene una infracción por haber incumplido con las normas de bioseguridad en medio de la pandemia del coronavirus. Ahora, el chico reality reapareció en TV desde Chile y se mostró conmovido por su situación.

El exintegrante de “Esto es guerra” reapareció en el programa “En boca de todos” este 31 de enero y habló sobre su situación. Además, Rodríguez pidió a la oficina de Migraciones que revisen su apelación.

“Mi núcleo de trabajo está allá, tengo todo allá, tengo siete años de mi vida, no les pido que me hagan un favor, sino que revisen mi apelación y vean mi sustento legal”, manifestó el chico reality.

“En Perú tengo mi vida, mis sueños, mi proyección, como dije, yo no estoy de pasadita en Perú, me enamoré de Perú, de la gente y de todo allá. Tengo mi proyecto de vida en el Perú”, añadió.

Pancho Rodríguez rompe en llanto https://www.americatv.com.pe/

Durante la transmisión, el exchico reality estuvo acompañado de su pequeña hija Rafaela; sin embargo, no pudo evitar quebrarse al contar lo que significó estar con ella durante el difícil momento que vivió en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando fue impedido de ingresar.

“Su sueño era estar en Perú, ella... (llora) Ella ha sido mi ángel porque los primeros días cuando estuve en el aeropuerto por tres días, yo me tenía que ir a llorar al baño cada media hora porque estaba angustiado. Pero luego llegó un momento en el que ya no podía ocultarle más, ella me dijo que lo importante es que estamos juntos, que no eres un delincuente y hay que darle tiempo. Ella me ha dado tranquilidad”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia habló sobre la situación de Pancho Rodríguez

Yahaira Plasencia sobre Pancho Rodríguez https://www.americatv.com.pe/