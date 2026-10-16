Un amargo recibimiento tuvo Ana Paula Consorte, pareja y madre de los hijos del futbolista Paolo Guerrero, al regresar a su hogar. La influencer brasileña compartió en sus redes sociales el angustiante momento que vivió al encontrar un gran ventanal de su residencia completamente destrozado.

En un avanzado estado de embarazo, la modelo no ocultó su preocupación e inquietud ante la escena: “Acabo de llegar a casa y mi ventana se rompió por completo. Sinceramente, no le veo nada de positivo, sigo nerviosa hasta ahora”, expresó en su cuenta de Instagram.

Post de Ana Paula Consorte

MIRA AQUÍ: Paolo Guerrero explica por qué siguió a Alondra García Miró en Instagram y pide disculpas

Buscando una explicación o señal, la bailarina interactuó con sus seguidores preguntándoles si consideraban este tipo de percances como un augurio positivo o negativo dentro de una vivienda.

Pese al susto, el incidente no dejó heridos y la modelo prefirió no brindar más detalles sobre las razones de la rotura. En tanto, el delantero de Alianza Lima se ha mantenido en silencio frente al hecho.

VIDEO RECOMENDADO: