Un amargo recibimiento tuvo Ana Paula Consorte, pareja y madre de los hijos del futbolista Paolo Guerrero, al regresar a su hogar. La influencer brasileña compartió en sus redes sociales el angustiante momento que vivió al encontrar un gran ventanal de su residencia completamente destrozado.
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