El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, no ha emitido pronunciamientos públicos respecto a lo acontecido en el hogar que comparte con su pareja | Foto: Captura de Instagram (anapaulaconsorte_)
El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, no ha emitido pronunciamientos públicos respecto a lo acontecido en el hogar que comparte con su pareja | Foto: Captura de Instagram (anapaulaconsorte_)
Por Redacción EC

Un amargo recibimiento tuvo Ana Paula Consorte, pareja y madre de los hijos del futbolista Paolo Guerrero, al regresar a su hogar. La influencer brasileña compartió en sus redes sociales el angustiante momento que vivió al encontrar un gran ventanal de su residencia completamente destrozado.

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