En una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Paolo Guerrero dedicó un sentido mensaje a su pareja y madre de sus últimos hijos, la modelo brasileña Ana Paula Consorte, compartiendo fotos familiares de viajes y otras celebraciones para gritarle su amor.

“Hoy es el día, cumpleaños de mi maravillosa, de mi compañera de vida, del amor de mi vida. Que los cumplas feliz. Te amo más que ayer y menos que mañana”, escribió el delantero de Alianza Lima.

Post en Instagram de Paolo Guerrero por el cumpleaños de Ana Paula Consorte

Esta muestra de su amor, se produce tras una crisis y separación que ambos enfrentaron hace algunos meses. Sin embargo, retomaron la convivencia y volvieron a exhibir imágenes de su cotidianidad y actividades familiares en redes sociales.

A la felicitación por el cumpleaños se suma la confirmación de sus planes de boda. En un reciente encuentro medios de espectáculos, Consorte mostró el anillo de compromiso recibido por parte del futbolista y declaró: “Sí, ya, ya tenemos anillo”.

Ana Paula Consorte comenta que todo está tranquilo con Paolo Guerrero, habla de la convivencia, la posibilidad de ampliar la familia y de la importancia de mantenerse unidos como pareja y familia.

Ante las preguntas sobre el matrimonio, la modelo exhibió la joya ante las cámaras y puntualizó “yo tengo”, confirmando que sus planes para unir sus vidas continúan, aunque todavía no ha anunciado una fecha exacta para la ceremonia.

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