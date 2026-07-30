El futbolista dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales a la madre de sus últimos hijos por su cumpleaños. | Foto: Instagram (@guerrero9)
El futbolista dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales a la madre de sus últimos hijos por su cumpleaños. | Foto: Instagram (@guerrero9)
Por Redacción EC

En una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Paolo Guerrero dedicó un sentido mensaje a su pareja y madre de sus últimos hijos, la modelo brasileña Ana Paula Consorte, compartiendo fotos familiares de viajes y otras celebraciones para gritarle su amor.

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