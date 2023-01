El futbolista Paolo Guerrero regresó a Perú acompañado de su pareja, la brasileña Ana Paula Consorte, y vivió un tenso momento al ser entrevistado por un reportero del programa de espectáculos “Amor y Fuego”.

Y es que, en medio de los rumores de un presunto embarazo de la brasileña, Paolo Guerrero no tuvo problemas en responder, según se ve en un adelanto compartido en las redes sociales del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Este lunes a la 1:50 p.m. en Amor Y Fuego por Willax Televisión Sheyla Rojas, por primera vez en nuestro set, Paolo Guerrero y Ana Paula en Perú y todo lo que no se vio de la participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo”, es la leyenda que acompaña el video del programa.

En el avance se puede observar a Paolo Guerrero abrazando al reportero de espectáculos y respondiendo alguna de sus preguntas; sin embargo, parte de su declaración fue un breve, pero llamativo reclamo: “A mí no me llamen tóxico, me llamo Paolo”.

Cabe señalar que, en las últimas semanas, se ha especulado sobre la posibilidad que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte estarían en la dulce espera de su primer hijo juntos. Pese a los rumores, ninguno ha salido a negar o confirmar la noticia.