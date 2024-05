Una fuerte discusión es la que tuvo el delantero peruano Paolo Guerrero con un trabajador de prensa de Magaly Medina, cuya reacción polémica fue anunciada como ampay en “Magaly TV, la Firme” para este miércoles 8 de mayo a las 9:45 p.m.

De ese modo, el deportista utilizó sus redes sociales para justificar sus palabras y responderle, asegurando que recibió faltas de respeto por parte del trabajador.

“[...] Me veo en la obligación de hacerlo. Hay muchas personas en los programas (de televisión) que hablan lo que quieren, te graban, ponen lo que quieren. Creo que eso es un poco injusto para los que no tenemos un programa de televisión”, dijo.

Aunque el deportista no detalló cuáles fueron los ataques recibidos, contó que tras ser abordado por el reportero de Magaly, este se habría reído de él en tono burlesco. No se conocen los supuestos motivos.

“[...] El día de ayer, nadie perdió los papeles. Al contrario, me faltaron el respeto. Solo le quiero decir a esta señora (Magaly Medina), que mande a sus reporteros y que no me falten el respeto, porque eso no lo voy a permitir, ni aceptar”, señaló.

Tras ello, el deportista complementó: “Me han hecho una serie de preguntas, que trato a veces de no darle bola, pero no aceptaré que me falten el respeto y se rían “cachosamente” dentro de mi cara”.

Paolo Guerrero le responde a Magaly Medina





De ese modo, el seleccionado peruano se dirigió a Magaly Medina y le aseguró que, a pesar de las supuestas provocaciones, él no las aceptaría.

“Quiero decirle (a Magaly Medina) que puede mandar a cualquiera a provocarme y yo no voy a pisar el palito, pero no aceptaré que me falten el respeto”, comentó.

A su vez, el actual integrante del Club César Vallejo se justificó por las agresiones y amenazas verbales que propinó al trabajador de prensa que lo abordó. “Una acción, tiene una reacción, actué así por algo que me sacó de mis casillas”, precisó.

Le recuerda su proceso legal del 2008





Por otro lado, el jugador le recordó a Medina el proceso legal que los enfrentó en 2008 por difamación y en donde la ‘Urraca’ fue encarcelada, a lo que Guerrero aseguró que trató bien a sus reporteros.

“Después de ello (del proceso legal) se me acercaron tus reporteros y siempre los traté muy bien, siempre les respondí educadamente con mucho respeto”, indicó en su cuenta de Instagram.

Al finalizar, el deportista aseguró que Magaly Medina no puede mencionar su nombre en televisión. “Yo entiendo que usted está dolida, tiene odio hacia mi persona, pero yo no por usted y espero que sepa comportarse conmigo”, dijo.