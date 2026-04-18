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El incidente ocurrió cuando el futbolista fue captado cenando con la modelo Ana Paula Consorte, madre de sus hijos menores, en medio de rumores por una supuesta reconciliación | Foto: Magaly TV (Captura) - YouTube
El incidente ocurrió cuando el futbolista fue captado cenando con la modelo Ana Paula Consorte, madre de sus hijos menores, en medio de rumores por una supuesta reconciliación | Foto: Magaly TV (Captura) - YouTube
Por Redacción EC

El delantero peruano Paolo Guerrero protagonizó un tenso altercado con un equipo periodístico de Magaly TV, la firme en San Isidro, luego de que fuera captado compartiendo una cena con la modelo brasileña Ana Paula Consorte, madre de sus hijos menores, a semanas de haberse separado y en una supuesta reconciliación.

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