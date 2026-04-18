El delantero peruano Paolo Guerrero protagonizó un tenso altercado con un equipo periodístico de ‘Magaly TV, la firme’ en San Isidro, luego de que fuera captado compartiendo una cena con la modelo brasileña Ana Paula Consorte, madre de sus hijos menores, a semanas de haberse separado y en una supuesta reconciliación.

La controversia escaló cuando el reportero abordó a la pareja consultándoles por su situación sentimental. Ante el comentario del periodista, el futbolista reaccionó con evidente molestia, acusándolo de mantener una actitud burlona.

“Me estás faltando el respeto. No te lo acepto. Ojalá lo saquen en el programa completo”, increpó Guerrero al comunicador, según registraron las cámaras del espacio de espectáculos.

Críticas de Magaly Medina

Al respecto, la conductora Magaly Medina salió en defensa de su trabajador y arremetió contra la actitud del deportista, señalando que los periodistas cumplen con su labor de realizar preguntas directas sobre figuras cuya vida privada es de interés público.

“A veces mis reporteros van y, con solo ver el logo de ‘Magaly TV La Firme’, algunos sacan la rabieta y no tienen control emocional como Paolo Guerrero”, manifestó la conductora, explicando que sus empleados no lo siguieron, sino que estuvieron cerca porque trabajan en esa zona.

Tras ello, Medina sugirió que Guerrero necesita asistencia profesional para gestionar su temperamento. “Creo que debería ir a terapia y manejar su control emocional. Hay cursos de manejo de la ira para que aprendas a ser educado”, sentenció.

Cabe mencionar que, en mayo de 2024, el deportista ya había tenido un enfrentamiento más violento con otro equipo de ‘Magaly TV’, donde los amenazó con golpearlos por haberlo abordado en una cafetería de San Isidro.

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