La tensa relación entre el futbolista Paolo Guerrero y el Club César Vallejo, propiedad de César Acuña parece no tener un desenlace cercano y positivo.

A pesar de las constantes especulaciones y rumores, la madre del jugador, Petronila Gonzales, conocida como “Doña Peta” optó por mantenerse al margen de la polémica, evitando dar declaraciones a la prensa.

De ese modo, al ser entrevistada por “Amor y Fuego”, Doña Peta evitó pronunciarse sobre la situación que enfrenta su hijo con el club trujillano. “[...] Ahora no voy a hablar nada todavía”, respondió tajante.

Luego de eso, agregó confirmando su voto de silencio tras el escándalo de su hijo: “[...] No voy a hablar nada, No, no estoy bien... no voy a hablar”.

En ese sentido, la postura que Petronila ha contrastado con su participación activa en la carrera del delantero peruano. En reiterada ocasiones, la mujer ha brindado sus opiniones acerca de las decisiones futbolísticas del deportista.

Sin embargo, en este caso, Doña Peta parece haber decidido tomar un perfil más bajo. Las razones de su silencio no están claras, pero podrían estar relacionadas con la delicada naturaleza del conflicto entre Paolo Guerrero y el Club César Vallejo.

Además, la reacción que tuvo la madre del futbolista hace contraposición a lo que viene haciendo Ana Paula Consorte, actual novia de Paolo Guerrero, quien lo ha defendido públicamente en redes sociales.

Incluso, la brasilera se enfrentó a Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, quien ha tomado posición de vocera mediática en televisión, contando detalles del conflicto entre Guerrero y el club deportivo.