Ana Paula Consorte anunció la llegada de un nuevo integrante a la familia que ha formado con Paolo Guerrero. La modelo brasileña compartió un video a través de sus redes sociales, donde reveló que se encuentra nuevamente embarazada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ana Paula Consorte compartió una publicación confirmando su embarazo. En el video aparecen sus hijos mientras reciben la noticia, uno de los menores reacciona al conocer que su madre tiene un bebé en el vientre, mientras que otro de los integrantes de la familia manifiesta su deseo de saber si tendrá una hermana o un hermano.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje dedicado al bebé que viene en camino. “Ya eres nuestro amor más esperado”, escribió Ana Paula Consorte en la descripción del video, dejando constancia de la expectativa que existe en la familia por conocer al nuevo integrante.

Este será el tercer hijo que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte tienen juntos. La pareja recibió a su primer hijo, Paolo André, y posteriormente a Giussepe, quien nació el 20 de enero de 2024.

El anuncio también llega después de un periodo marcado por especulaciones sobre la relación sentimental de Guerrero y Consorte. En marzo de 2026, la modelo había anunciado una separación, aunque meses después el futbolista compartió públicamente un mensaje de cumpleaños para ella y la llamó “el amor de mi vida”, confirmando su reconciliación.

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La nueva noticia ocurre, además, luego de que por varias semanas circularan versiones sobre un posible embarazo de la modelo. En septiembre, imágenes de Consorte generaron comentarios en programas de espectáculos, aunque en ese momento no existía una confirmación oficial.

Ana Paula Consorte confirmó la llegada de un nuevo integrante a su familia a través de sus redes sociales, además mostró las primeras imágenes de su embarazo. (Foto: Instagram / @anapaulaconsorte_)

De esta manera, Ana Paula Consorte oficializó la noticia y dejó de lado las especulaciones en torno a su familia. Por su parte, Paolo Guerrero ya se prepara para recibir a un nuevo integrante a su familia.