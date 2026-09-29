Ana Paula Consorte confirmó la llegada de un nuevo integrante a su familia a través de sus redes sociales, además mostró las primeras imágenes de su embarazo. (Foto: Instagram / @anapaulaconsorte_)
Ana Paula Consorte confirmó la llegada de un nuevo integrante a su familia a través de sus redes sociales, además mostró las primeras imágenes de su embarazo. (Foto: Instagram / @anapaulaconsorte_)
Por Redacción EC

Ana Paula Consorte anunció la llegada de un nuevo integrante a la familia que ha formado con Paolo Guerrero. La modelo brasileña compartió un video a través de sus redes sociales, donde reveló que se encuentra nuevamente embarazada.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.