El futbolista Paolo Guerrero y su pareja Ana Paula Consorte celebraron el bautizo de sus dos hijos en una íntima ceremonia familiar realizada en Chorrillos, generando cientos de felicitaciones en redes sociales por parte de seguidores y figuras del espectáculo.

La ceremonia se llevó a cabo en un ambiente familiar y reservado, donde solo estuvieron presentes familiares cercanos y amigos íntimos, respetando la privacidad de los pequeños y priorizando un momento emotivo y espiritual.

Los nombres de los hijos de la pareja fueron bautizados bajo la fe católica, acompañados por padrinos muy especiales para Guerrero y Consorte, quienes compartieron la alegría del acontecimiento con fotografías y mensajes de amor en sus perfiles oficiales.

“Tienes que amar. Gente como si no hubiera mañana. Porque si te detienes a pensar. Realmente no lo hay”, escribió Consorte en su cuenta oficial de Instagram.

Paolo Guerrero, reconocido por su trayectoria en la selección peruana y clubes internacionales, expresó su emoción por este hito familiar, destacando que se trata de “un día muy especial para nuestra familia” y agradeciendo el cariño de quienes los acompañaron.

Ana Paula Consorte también compartió en sus redes sociales la felicidad que significó ver a sus hijos recibir el sacramento del bautizo, acompañada de mensajes de fe y agradecimiento por la presencia de sus seres queridos.