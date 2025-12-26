Un reciente viaje familiar de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte ha generado una gran ola de rumores sobre un posible compromiso. La pareja no ha dudado en compartir imágenes de su aventura; sin embargo, un detalle ha llamado la atención de todos sus seguidores.
Una fotografía publicada por la modelo brasileña ha despertado la curiosidad en redes sociales, ya que muestra a la pareja posando sonriente frente al castillo de Disney, un escenario protagonista de momentos especiales.
LEE: Paolo Guerrero tendrá su podcast: todo lo que debes saber sobre el nuevo proyecto del ‘Depredador’ junto a María Pía Copello y Karina Rivera
Más allá de la complicidad evidente en la imagen, un detalle no pasó desapercibido por sus fanas. Y es que la brasileña apareció con unas orejas de Minnie Mouse con un velo de novia.
Esta imagen ha generado una ola de comentarios sobre un posible compromiso (o matrimonio) de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte en el parque de diversiones de Disney.
Hasta el momento, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero no han dado detalles ni aclarado la posibilidad de un compromiso formal en su relación; sin embargo, las especulaciones han tomado fuerza tras las recientes imágenes.
MÁS INFORMACIÓN: Melcochita aconseja a Paolo Guerrero: “Debe dar un paso al costado, es tiempo de los jóvenes”
Cabe resaltar que Ana Paula Consorte ya ha sido consultada anteriormente por los planes de matrimonio. Según dijo, está a la espera de que el ‘Depredador’ se anime a darle un anillo de compromiso.
TE PUEDE INTERESAR
- Magaly Medina sobre relación de Domínguez y Karla Tarazona: “¿Hasta cuándo durarán?”
- Mario Irivarren revela cómo es su relación con el padre de Onelia Molina
- Darinka Ramírez anunció que se convertirá en madre por segunda vez: “El amor vuelve a florecer”
- “Extraño a mis padres”: Kurt ‘Metiche’ Villavicencio se quiebra al hablar de cómo pasó la Navidad
- Magaly Solier vuelve al cine con película grabada en quechua: aquí los detalles
Contenido sugerido
Contenido GEC