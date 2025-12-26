Un reciente viaje familiar de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte ha generado una gran ola de rumores sobre un posible compromiso. La pareja no ha dudado en compartir imágenes de su aventura; sin embargo, un detalle ha llamado la atención de todos sus seguidores.

Una fotografía publicada por la modelo brasileña ha despertado la curiosidad en redes sociales, ya que muestra a la pareja posando sonriente frente al castillo de Disney, un escenario protagonista de momentos especiales.

Más allá de la complicidad evidente en la imagen, un detalle no pasó desapercibido por sus fanas. Y es que la brasileña apareció con unas orejas de Minnie Mouse con un velo de novia.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte encienden rumores de posible compromiso tras viaje a Disney. (Foto: Instagram)

Esta imagen ha generado una ola de comentarios sobre un posible compromiso (o matrimonio) de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte en el parque de diversiones de Disney.

Hasta el momento, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero no han dado detalles ni aclarado la posibilidad de un compromiso formal en su relación; sin embargo, las especulaciones han tomado fuerza tras las recientes imágenes.

Cabe resaltar que Ana Paula Consorte ya ha sido consultada anteriormente por los planes de matrimonio. Según dijo, está a la espera de que el ‘Depredador’ se anime a darle un anillo de compromiso.