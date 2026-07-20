Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte fueron vistos juntos en un evento familiar en Lima. La pareja asistió al avant premiere de “PAW Patrol: La Dino Película” acompañada de sus hijos, en una salida que evidencia la reconciliación de ambos luego de varios meses marcados por rumores y una separación.

La función especial, organizada por Paramount Pictures Perú en Cinépolis Larcomar, reunió a diversas figuras del espectáculo nacional. Sin embargo, el futbolista de Alianza Lima y la modelo brasileña fueron quienes concentraron gran parte de la atención al mostrarse unidos y disfrutar en familia.

Durante su paso por la alfombra roja, Paolo Guerrero comentó que sus hijos son seguidores de la popular franquicia animada desde muy pequeños, por lo que consideró especial compartir esta experiencia con ellos. “A ellos les encanta PAW Patrol desde muy pequeños”, afirmó.

Por su parte, Ana Paula Consorte destacó que este tipo de actividades representan una oportunidad para fortalecer los momentos en familia. “Es un buen momento para pasar en familia y nos encanta la película”, expresó la modelo.

Meses atrás, la pareja había atravesado una crisis sentimental. En marzo de este año, Ana Paula confirmó que se encontraban separados, aunque evitó revelar las razones de la ruptura. Al poco tiempo, comenzaron a ser vistos nuevamente juntos en distintos eventos y viajes familiares, alimentando las versiones sobre una posible reconciliación.

(Foto: @guerrero9)

Primero fueron vistos en el estadio Alejandro Villanueva durante la celebración de un triunfo de Alianza Lima. Posteriormente, compartieron un viaje familiar a Disney.

La presencia de ambos en el avant premiere de “PAW Patrol: La Dino Película” representa una nueva muestra de que tienen en mente seguir juntos superando las adversidades.