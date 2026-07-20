Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte reaparecen juntos en evento familiar tras su reconciliación. (Foto: Instagram / @anapaulaconsorte_ - @guerrero9)
Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte reaparecen juntos en evento familiar tras su reconciliación. (Foto: Instagram / @anapaulaconsorte_ - @guerrero9)
Por Redacción EC

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte fueron vistos juntos en un evento familiar en Lima. La pareja asistió al avant premiere de “PAW Patrol: La Dino Película” acompañada de sus hijos, en una salida que evidencia la reconciliación de ambos luego de varios meses marcados por rumores y una separación.

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