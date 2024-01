Paolo Guerrero y su actual pareja, la modelo brasileña Ana Paula Consorte se convirtieron en padres por segunda vez, tras el nacimiento de su nuevo hijo llamado Giussepe.

Mediante su cuenta de Instagram, la pareja publicó una foto de una pintura hecha, aparentemente con la placenta del neonato, en donde anotaron una frase de recibimiento.

“¡Bienvenido, Giussepe!”, fue lo que escribieron Guerrero y Consorte junto con la fecha de nacimiento del bebé, que era el 20 de enero de 2024.

Giussepe es el segundo hijo que tiene Ana Paula o el futbolista peruano, el primero fue Paolo André, con quien comparte muchos momentos en sus redes sociales.

Cabe precisar que Paolo Guerrero tiene actualmente 4 hijos, incluido a Giussepe. Sus otros dos hijos son Diego Enrrique y Naela, la única hija mujer del famoso Depredador.

Los días previos al nacimiento de Giussepe





Unos días antes del nacimiento de su segundo hijo, la modelo Ana Paula Consorte publicó en sus redes sociales las contracciones que sentía.

“Un lunes a las 3am: ‘Ama, despierta, despierta, me estoy contrayendo. Primera vez en mi vida que he tenido contracciones, mis otros nacimientos no sentí exactamente nada”, escribió.

Tras ello, complementó: “Mi cara en la foto está sufriendo y así mismo fue, mucho dolor. Ahora seguimos descansando y viendo a este bebé que tiene prisa por venir al mundo”.

Publicación de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero | Foto: Instagram