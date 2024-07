Paolo Guerrero usó sus redes sociales para enviarle un romántico mensaje a Ana Paula Consorte por su cumpleaños número 32. Con esto, el ‘Depredor’ y la madre de sus últimos hijos ponen en evidencia que su relación está muy estable.

“Feliz aniversario, mi gata, que Dios continúe bendiciéndote y protegiéndote. Te amo mucho. #feliz32años”, publicó Guerrero en portugués.

Publicación de Paolo Guerrero. (Foto: Captura)

Por su parte, Ana Paula Consorte decidió compartir algunos momentos de su celebración a través de sus redes y mostró algunos de los mensajes que recibió de su familia y amigos.

¿Cómo se conocieron Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte?

Paolo Guerrero se presentó en el canal de Youtube ‘La Lengua’, de Jesús Alzamora, y reveló que fue él quien dio el primer paso para conocer a su actual pareja. Agregó que lo hizo a través de un mensaje en directo en Instagram.

“Estaba soltero”, dijo Paolo. “¿Instagram?”, consultó Alzamora. “¡Sí, Instagram! Estaba soltero y me mandé” , respondió el hijo de doña Peta.

En esa misma línea, el futbolista indicó que él y Ana Paula no tenían amigos en común, por lo que la comunicación fue directa. Sin embargo, no fue tan fácil, pues ella no creía en su soltería.