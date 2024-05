El pasado martes 7 de mayo, el futbolista peruano Paolo Guerrero agredió a un grupo de reporteros de “Magaly TV, la Firme”, programa que dirige Magaly Medina.

Las imágenes fueron transmitidas en el show de espectáculos, generando la indignación de Medina, con quien el delantero se enfrentó legalmente en el 2008, logrando que la famosa Urraca recibiera cárcel efectiva.

Según lo que relataron los periodistas, la gresca inició cuando se encontraron de casualidad con el deportista en un café de San Isidro.

Al notar la presencia del seleccionado peruano, que actualmente está en Lima, se le acercaron para consultarle por el supuesto tercer embarazo de su novia, la modelo brasilera Ana Paula Consorte.

La pregunta que lo incomodó





Tras negarse a declarar, el futbolista arremetió contra el reportero, pidiéndole agresivamente que no lo entreviste. Sin embargo, fue una pregunta sobre su relación sentimental, la que incrementó su molestia, según Magaly.

“¿Cómo te sentiste al ver a Ana Paula en un hotel llorando?”, fue la pregunta que al principio no respondió, ya que ingresó a su vehículo y cerró las puertas.

Luego, el deportista regresó al local de bebidas e insultó al reportero con calificativos soeces y haciendo el ademán de querer agredirle físicamente.

“Eres un cag**, por eso te pegan”, exclamó el ídolo futbolístico peruano. Tras ello, el deportista salió del recinto para ser calmado por su novia.

Paolo Guerrero y su respuesta





Asimismo, el futbolista utilizó sus redes sociales para decir que su reacción fue ocasionado por una supuesta falta de respeto del hombre de prensa.

“[...] El día de ayer, nadie perdió los papeles. Al contrario, me faltaron el respeto. Solo le quiero decir a esta señora (Magaly Medina), que mande a sus reporteros y que no me falten el respeto, porque eso no lo voy a permitir, ni aceptar”, contó en sus redes sociales.