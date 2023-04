‘Amor y Fuego’ anunció que esta tarde mostrará reveladoras imágenes de Jossmery Toledo y Paolo Hurtado en Lima, tras haber sido ampayados en Cusco, un hecho que llevó a que su esposa, Rosa Fuentes, tome la decisión de separarse y cuidarse más para proteger su avanzado embarazo.

El programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre adelantaron algunas imágenes en el que se le ve a Paolo Hurtado y Jossmery Toledo abrazándose.

“Jossmery Toledo y Paolo Hurtado viven su amor a escondidas, lo expulsaron en Arequipa y se vino a Lima para celebrar con la ‘Tomba’”, se lee en la descripción de la publicación de ‘Amor y Fuego’.

Ante estas imágenes difundidas, la esposa del futbolista, Rosa Fuentes, se pronunció y ahora en sus redes sociales se considera viuda.

“Quiero que sepan que estoy bien, ya me enteré de la noticia que va a salir. Gracias por la preocupación, las llamadas y los mensajes. La verdad no me sorprende, son dos personas que no tienen vergüenza y si quiera un poco de respeto hacia los niños y una mujer embarazada. Son tal para cual. Ellos sí se merecen”, escribió en su cuenta de Facebook.

Ante las imágenes difundidas del futbolista junto a Jossmery Toledo, la esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, se pronunció y ahora en sus redes sociales se considera viuda.

“Esto no me humilla más, si eso era lo que querían lograr, esto me hace más fuerte y más segura de la decisión que tomé”, reafirmó Fuentes.

Asimismo, la madre de familia le pidió a su aún esposo que no ponga obstáculos para dar fin a su matrimonio.

“Solo espero que el papá de mis hijos y mi aun esposo, ceda y concilie, que no haga más daño y que nos deje avanzar a nosotros también, que conteste a mi abogada para terminar los trámites legales”.

También remarcó que: “No les daré el gusto de perder a mi bebé, si eso es lo que buscan. Yo estoy fuerte y firme, soy lo único que les queda a mis hijos, al parecer al papá ya lo perdieron”.