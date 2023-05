Luego de casi dos meses desde que Paolo Hurtado engañó a Rosa Fuentes con la chica reality Jossmery Toledo, el popular ‘Caballito’ busca hacer méritos para su perdón. Uno de sus últimos gestos de arrepentimiento ha sido enviarle mariachis a su aún esposa en su cumpleaños.

Y es que, hace un par de días, Rosa Fuentes decidió celebrar su cumpleaños número 35 con una gran fiesta a la que asistieron familiares y amigos; sin embargo, un grupo de mariachis llegó de forma sorpresiva a la celebración.

En entrevista para el programa “América Hoy”, Rosa Fuentes reveló que uno de los mariachis que llegó a su fiesta cumpleaños le dijo que la ‘sorpresa’ vino de parte del futbolista de Cienciano del Cusco.

“Es lo que me dijo el mariachi (que llegaron de parte de Paolo Hurtado), no sé si será cierto o no, eso es lo que dijo, de repente lo dijo de la boca para afuera, no creo que haya sido parte de la sorpresa que organizó mi familia”, confesó Fuentes.

Por si fuera poco, Rosa Fuentes también señaló que, por el Día de la Madre, el jugador peruano le envió un ramo de rosas y tulipanes. Sin embargo, negó que estos regalos signifiquen que ha retomado su relación con Paolo Hurtado.

Como se recuerda, Paolo Hurtado fue ampayado en comprometedoras situaciones con Jossmery Toledo. El lamentable suceso pasó mientras Rosa Fuentes se encontraba en las primeras semanas de embarazo.