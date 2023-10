El futbolista Paolo Hurtado apareció en el programa “Magaly TV, la firme” dando una entrevista en la que hablaba de su polémica relación con Jossmery Toledo. Si bien dijo que mantuvieron un romance, el popular ‘Caballito’ negó haberse enamorado de la exchica reality.

En declaraciones para Magaly Medina, Paolo Hurtado indicó que sí le dijo que estaba enamorado de ella, pero solo fueron palabras superficiales, producto de la calentura del momento. Según aclaró, él tenía “las cosas claras”.

“Le decía que estaba enamorado, no voy a negarlo. Lo hacía para que no se aleje de mi, y ella también se había enamorado. Pese a todo, siempre he intentado arreglar las cosas con la madre de mis hijos, reconquistarla”, señaló el futbolista.

“A Jossmery (Toledo) todo eso le decía en palabras, propio de la calentura, pero a quien siempre amé fue a Rosa (Fuentes)... Yo tenía las cosas claras”, agregó el ‘Caballito’ Hurtado.

Cabe señalar que la larga entrevista de Paolo Hurtado al programa “Magaly TV, la firme” se dio luego que anunciaran una conversación entre Magaly Medina y Jossmery Toledo. Ahora, la exchica reality reveló que saldrá a hablar “con todas las pruebas”.

