El futbolista Paolo Hurtado vuelve a ser noticia por un hecho alejado de las canchas de fútbol. Esta vez, el jugador del Cienciano del Cusco apareció en el programa “Magaly TV, la firme” para hablar de la polémica relación que tuvo con la exchica reality Jossmery Toledo.

Por primera vez, Paolo Hurtado estuvo cara a cara con Magaly Medina y habló sobre su infidelidad a su esposa Rosa Fuentes, a quien también le pidió perdón por sus errores. Inicialmente, el deportista contó cómo conoció a la expolicía.

Según contó Hurtado, empezaron a contactarse en julio del año pasado mediante Instagram, en su cumpleaños. Desde entonces, ambos empezaron a conversar y posteriormente empezaron a salir.

“Ella me busca a mí, ella me contacta por Instagram el día de mi cumpleaños, me escribe. Yo no la conocía, sabía quién era, pero nunca antes había hablado con ella. Ella fue quien me escribió. Eso fue el 27 de julio”, contó Paolo Hurtado.

“Yo le digo que no puedo hablar con ella por Instagram y le pido su teléfono para poder conversar con ella. No la vi en agosto y recién fue en septiembre. Ahí empezó todo… Ella siempre supo que era un hombre casado”, agregó el popular ‘Caballito’.

Cabe señalar que la larga entrevista de Paolo Hurtado al programa “Magaly TV, la firme” se dio luego que anunciaran una conversación entre Magaly Medina y Jossmery Toledo. Ahora, la exchica reality anunció que saldrá a hablar “con todas las pruebas”.

