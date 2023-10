Magaly Medina reveló en su programa de espectáculos que Jossmery Toledo se tatuó las iniciales de Paolo Hurtado debido a que mantenían una relación. Sin embargo, el futbolista negó haber hecho algún “pacto” con la modelo y aseguró que solo tiene tatuado el nombre de la madre de sus hijos.

“Lo que hizo es la forma para atraer a los hombres, quizá fue para retenerme. Si lo hizo fue por algo. Por ejemplo, yo no tengo ningún tatuaje de ella, yo solo tengo a mi esposa y a mis seres queridos. ¿Para qué tendría a alguien que no significa nada en mi vida?”, dijo Hurtado en conversación con ‘Magaly TV: La Firme”.

“No fue un acto de amor. Yo no me hice ningún tatuaje de amor sobre ella. Yo tengo el nombre de mi esposa en mi espalda, en toda mi espalda tengo a las personas más importantes de mi vida. Yo no tengo tatuado nada sobre ella, ella no significó nada en mi vida”, agregó.

Ante ello, la periodista de espectáculos cuestionó al deportista por tratar de minimizar el hecho, indicando que “ella no se va a tatuar por una aventura”.

Paolo Hurtado asegura que no se enamoró de Jossmery Toledo

El futbolista también negó tajantemente las declaraciones de Jossmery Toledo y, además, señaló que nunca estuvo enamorado de ella, pues todo se habría tratado de una simple aventura. Asimismo, aceptó que el único culpable de la situación es él.

“Yo he cometido mi error, no estoy culpando a la chica. Aquí el único que ha fallado he sido yo (...) Yo nunca me enamoré de ella, no me iba a casar, ni mucho menos tener un hijo”, mencionó el pelotero.