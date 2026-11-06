Diana Sánchez ha vivido un 2026 lleno de sorpresas y acaba de anunciar que será una de las conductoras de la Vigilia de Jóvenes que contará con la presencia del papa León XIV en Lima. La exchica reality expresó su emoción por haber sido convocada para participar en este encuentro religioso, que se realizará el próximo 12 de noviembre.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la exintegrante de “Yo soy” compartió la noticia con sus seguidores y destacó la magnitud de esta actividad, que reunirá a miles de jóvenes en el Estadio Nacional, en el marco de la visita del Sumo Pontífice al país.

“Hay noticias que te llenan el corazón. Este 12 de noviembre seré una de las conductoras de la Vigilia de Jóvenes con el Santo Padre León XIV en el Estadio Nacional. Más de 50.000 jóvenes vivirán este encuentro y me emociona muchísimo ser parte de este momento”, manifestó Sánchez en su publicación.

Asimismo, Diana Sánchez reconoció que esta convocatoria tiene un significado especial en su trayectoria profesional, pues considera que se trata de una experiencia diferente a las que ha vivido frente a las cámaras. “Mi trabajo me ha regalado momentos hermosos, pero este me toca de una manera muy especial. Estoy feliz, honrada, bendecida y profundamente agradecida por esta oportunidad que recibo con todo el corazón”, expresó.

En la publicación que acompañó su anuncio, la expresentadora de “Yo soy” reiteró su agradecimiento a los organizadores por confiarle esta responsabilidad. “Gracias por confiar en mí”, fue el mensaje con el que destacó la importancia de esta oportunidad y la ilusión que le genera formar parte de una jornada histórica.

Sánchez no estará sola sobre el escenario, pues compartirá esta labor con el influencer Diego Rivera, Arnold Albites Araujo y Gianella Villanueva. El evento contará con presentaciones artísticas y momentos de oración dirigidos especialmente a los jóvenes.

El mural dedicado al papa León XIV se extiende a lo largo de 167 metros y alcanza los tres metros de altura en el Parque del Niño “Gaelito”, en el Callao. La instalación culminó este lunes 2 de noviembre. (Foto: Julio Reaño / GEC).

La vigilia se realizará el jueves 12 de noviembre y forma parte de las actividades oficiales de la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre. El encuentro busca convocar a miles de jóvenes en torno a la fe y la reflexión.

Cabe señalar que las entradas para participar en esta actividad serán gratuitas y estarán disponibles desde el 9 de noviembre a través de Teleticket. La convocatoria estará dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años, en el marco de la visita del sumo pontífice al país.