Diana Sánchez expresó su emoción por haber sido convocada para participar en la Vigilia de Jóvenes que se realizará el próximo 12 de noviembre. (Foto: Instagram / dianasanchezpalomino04)
Diana Sánchez expresó su emoción por haber sido convocada para participar en la Vigilia de Jóvenes que se realizará el próximo 12 de noviembre. (Foto: Instagram / dianasanchezpalomino04)
Por Redacción EC

Diana Sánchez ha vivido un 2026 lleno de sorpresas y acaba de anunciar que será una de las conductoras de la Vigilia de Jóvenes que contará con la presencia del papa León XIV en Lima. La exchica reality expresó su emoción por haber sido convocada para participar en este encuentro religioso, que se realizará el próximo 12 de noviembre.

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