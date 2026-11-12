Magaly Medina se sumó a la lista de artistas que se han pronunciado sobre la llegada del papa León XIV al Perú. La conductora de espectáculos utilizó los primeros minutos de su espacio televisivo para referirse al arribo del Sumo Pontífice el pasado 11 de noviembre.

La conductora de televisión señaló que la presencia del Santo Padre había generado sentimientos entre los peruanos. Asimismo, recordó que el Santo Padre nació en Estados Unidos, pero obtuvo la nacionalidad peruana y mantiene un vínculo con la ciudad de Chiclayo.

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“Definitivamente, el Perú, todos estamos un poco conmovidos y tocados por la presencia del Santo Padre, que es peruano. El papa nació en Estados Unidos, nacionalizado peruano, chiclayano por adopción. Seguiremos viviendo todas las incidencias”, manifestó al iniciar su programa.

Las declaraciones de Medina se produjeron durante la primera jornada de la visita del papa León XIV al territorio peruano. El Santo Padre llegó el miércoles 11 de noviembre procedente de Argentina, como parte de su recorrido por Sudamérica, y fue recibido por autoridades y representantes de diferentes sectores.

Durante su desplazamiento por Lima, el Sumo Pontífice recorrió las calles a bordo del papamóvil y recibió el saludo de los fieles que acudieron para verlo. Los asistentes llevaron banderas y expresaron su reconocimiento con frases como “¡El papa es peruano!”.

Por otro lado, Magaly Medina compartió su reacción a través de sus historias de Instagram. En una de sus publicaciones mostró un libro relacionado con la vida del papa León XIV y acompañó la imagen con el mensaje: “Aquí también se vive la llegada del Papa con emoción”.

Magaly Medina compartió a través de sus historias de Instagram un libro relacionado con la vida del papa León XIV. (Foto: Instagram / @magalymedinav)

Cabe recordar que, según la agenda de la visita, el papa León XIV permanecerá en el Perú hasta el lunes 16 de noviembre. Durante su estadía tiene previsto cumplir actividades pastorales en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.