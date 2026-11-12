Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su espacio televisivo para referirse al arribo del papa León XIV al Perú. (Foto: Captura de video - "Magaly TV, la firme" / Hugo Pérez / @photo.gec)
Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su espacio televisivo para referirse al arribo del papa León XIV al Perú. (Foto: Captura de video - "Magaly TV, la firme" / Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

Magaly Medina se sumó a la lista de artistas que se han pronunciado sobre la llegada del papa León XIV al Perú. La conductora de espectáculos utilizó los primeros minutos de su espacio televisivo para referirse al arribo del Sumo Pontífice el pasado 11 de noviembre.

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