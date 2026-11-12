Tula Rodríguez, Diana Sánchez y la reacción de los famosos ante la llegada del papa León XIV al Perú. (Foto: Instagram / @tulaperu - @dianasanchezpalomino04)
Tula Rodríguez, Diana Sánchez y la reacción de los famosos ante la llegada del papa León XIV al Perú. (Foto: Instagram / @tulaperu - @dianasanchezpalomino04)
Por Redacción EC

La llegada del papa León XIV al Perú generó reacciones entre distintas figuras del espectáculo nacional. A través de sus redes sociales, conductores de televisión, cantantes y agrupaciones musicales compartieron fotografías, videos y mensajes relacionados con la presencia del Sumo Pontífice en territorio peruano.

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