La llegada del papa León XIV al Perú generó reacciones entre distintas figuras del espectáculo nacional. A través de sus redes sociales, conductores de televisión, cantantes y agrupaciones musicales compartieron fotografías, videos y mensajes relacionados con la presencia del Sumo Pontífice en territorio peruano.

Una de las personalidades que tendrá participación en las actividades programadas es Diana Sánchez. La conductora estará a cargo de la Vigilia de los Jóvenes con el Santo Padre, prevista para este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional. Días antes, contó que recibió la invitación de manera inesperada y recordó su formación en un colegio salesiano.

Por su parte, Tula Rodríguez publicó un video del arribo del papa León XIV al país. La actriz y conductora de televisión acompañó las imágenes con un comentario en el que hizo referencia al recibimiento del Sumo Pontífice y a su interacción con los asistentes durante su recorrido.

Tula Rodríguez publicó un video del arribo del papa León XIV al Perú. (Foto: Instagram / @tulaperu)

Janet Barboza también compartió contenido relacionado con la llegada del papa. La conductora de televisión mostró a través de sus historias de Instagram la llegada del Santo Padre al Perú.

Janet Barboza compartió contenido relacionado con la llegada del papa León XIV al Perú a través de sus redes sociales. ( Instagram / @janetbarbozaa)

Desde Chiclayo, el cantante Donnie Yaipén difundió imágenes en las que aparece celebrando y cantando tras la llegada del papa León XIV. Lita Pezo también compartió contenido vinculado con las actividades previstas durante la visita papal. La cantante publicó videos de los ensayos del número musical que presentará como parte de la programación organizada para recibir al Santo Padre.

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En tanto, el Grupo 5 publicó un mensaje dirigido al papa León XIV. Mediante sus redes sociales, la agrupación expresó su bienvenida y señaló que esperaba que su regreso al Perú estuviera acompañado de un mensaje de unión y paz para la población.

María Pía Copello fue otra de las figuras televisivas que difundió imágenes del acontecimiento. La conductora utilizó sus historias de Instagram para compartir videos de la llegada del Pontífice.

Cabe recordar que, de acuerdo con la agenda oficial, el papa León XIV permanecerá en el Perú hasta el lunes 16 de noviembre. Ese día celebrará una misa en la base aérea Las Palmas, en Lima, y participará en una ceremonia de despedida en el Callao. Posteriormente, a las 1:45 p.m., partirá rumbo a Roma, con lo que concluirá su visita apostólica al país.