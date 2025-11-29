La exproductora de televisión Pati Lorena desmintió los rumores sobre un supuesto romance entre Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, calificando la versión como un “chisme barato” y sin fundamento.

Los rumores, que surgieron tras la historia de una usuaria anónima en el pódcast ‘Good Floro’, fueron abordados directamente por el portal de espectáculos ‘Instarándula’, de periodista Samuel Suárez, quien contactó a Lorena.

En ese sentido, Pati negó cualquier vínculo sentimental entre ambos. “Es mentira, eso es mentira. La chica que ha llamado no tiene ni idea de lo que habla. Fue un chisme. Sí hubo el rumor. Yo trabajé en esa época con Ethel y Yaco y sé que es mentira” , expresó.

Exproductora de TV tuvo una entrevista con Samuel Suárez. (Fuente: Instarándula)

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre el supuesto romance con Yaco Eskenazi?

Por su parte, Ethel, hija de Gisela Valcárcel, también decidió manifestarse a través de un comentario en sus redes sociales, desmintiendo las versiones que la vinculaban sentimentalmente con el esposo de Natalie Vértiz.

“Cualquier persona medianamente inteligente sabe que es una mentira. Mañana me inventan una historia con mi hermano Edson”, sentenció tajantemente.

En esa misma línea, Magaly Medina, en su programa de ATV, el pasado 28 de noviembre, se pronunció criticando la irresponsabilidad de difundir rumores sin pruebas, principalmente en redes sociales.

“Hay que saber distinguir la paja del trigo… pero a mí me asombra cuando en ciertos pódcast se dejan seducir por el chisme barato, sin pruebas de ningún tipo y pueden mandar a la cárcel así a cualquiera”, dijo en vivo.

Conductora desmiente rumores de un amorío con Yaco Eskenazi. (Fuente: Instagram)

