¡MÁS ENAMORADO QUE NUNCA! Patricio Parodi no dudó en dedicarle un amoroso mensaje a Luciana Fuster por su cumpleaños. La pareja de chicos reality se encuentra viajando por el mundo con motivo de celebrar el onomástico de la modelo.

“¡Feliz día mi niña hermosaaaa! Te mereces todo lo mejor del mundo. Eres una excelente persona, gracias por hacer que este viaje sea perfecto”, dice el dulce mensaje que dedicó el popular “Pato” a su novia. Además, Parodi se declaró totalmente enamorado de Luciana. “Te amo con todas mis fuerzas y a seguir celebrando que se vendrán muchos (años) más”, agregó en la publicación que compartió en Instagram.

El guerrero acompañó el romántico mensaje con un “reel” donde muestra fotos nunca antes vistas de la pareja. Ante ello, la respuesta de la modelo fue inmediata: “Aaaaaaa mi vidiiii Eres el más lindo en el mundo!! Gracias a ti por cada experiencia que sumas a mi lado. Te amo mucho más”, añadió notablemente sorprendida por la publicación.

¿CUÁNTO HA DURADO LA RELACIÓN DE LOS CHICOS REALITY?

Luciana Fuster y Patricio Parodi confirmaron estar saliendo en enero del 2022, pese a que la pareja nunca presentó oficialmente su relación. Ambos confirmaron que se estaban conociendo. El mismo Pato Parodi aseveró que no tiene por qué dar cuentas de su vida a nadie.

“Qué mal empleado tienen (la palabra oficializar) algunas personas. Esta semana han vendido un ampay ‘a escondidas’, una salida de Luciana y yo, cuando nosotros ya dijimos que estamos saliendo, todo bien, ¿cuál es el problema? Nosotros no nos estamos escondiendo. Si vamos a un centro comercial, al cine, que es súper concurrido, no me estoy escondiendo de nadie”, finalizó bastante ofuscado.

¿LUCIANA FUSTER SE COPIA DE FLAVIA LAOS?

La rubia actriz y cantante rompió su silencio sobre el supuesto plagio que comete la actual pareja de Patricio Parodi.

“Muchachos, pueden ser casualidades de la vida. Hay que darle el beneficio de la duda”, respondió en un inicio. Sin embargo, el hombre de prensa reafirmó que las fotografías de su viaje a Europa eran muy parecidas a las que acababa de subir la enamorada de Patricio Parodi a sus redes sociales.

“Lo que pasa es que soy una persona que influencia en las demás personas, soy influencer. Doy buenos datos de viaje, belleza y deporte, así ya saben, síganme en mis redes”, sentenció entre risas la rubia modelo, quien cuenta con casi cinco millones de seguidores en Instagram.