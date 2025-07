Patricio Parodi reapareció en una entrevista para América Espectáculos y reveló que el pasado fin de semana, durante su estancia en el festival Cochinola, alguien intentó intoxicarlo al colocarle algo a su bebida.

Según contó, los síntomas empezaron con mareos y fatiga, esto pese a que no había bebido demasiado alcohol. Por si fuera poco, reconoció que perdió la memoria de las últimas horas que estuvo en el evento de reguetón.

“Lamentablemente alguien malintencionado me tiene que haber puesto algo en el vaso, es muy probable porque mi hermano y yo, los dos, estuvimos muy mal y no me acuerdo nada, ni él, las últimas horas. No tomé mucho como para decir... no pongo excusas porqué, al fin y al cabo, gracias a Dios, no pasó nada”, contó.

“Gracias a Dios estuve acompañado de amigos, amigas, con mi seguridad, mi chofer, entonces, cuando me he puesto mal me han llevado a mi casa”, agregó el chico reality.

En ese sentido, el integrante de “Esto es guerra” aconsejó a sus seguidores que tengan cuidado y tomes sus precauciones cuando asistan a fiestas, ya que podrían ser víctimas de personas inescrupulosas.

“Cualquier persona está expuesta a que venga una persona malintencionada a querer robarte, hacerte daño”, precisó Patricio Parodi al citado medio.