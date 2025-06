En una reciente y sorprendente declaración, Patricio Parodi se pronunció por primera vez sobre el romance entre su expareja, Luciana Fuster, y el productor musical colombiano Juan Morelli, de 32 años.

Durante una entrevista en el ‘podcast’ conducido por Mario Hart y Hugo García, el integrante de "Esto es guerra" habló sobre la nueva etapa sentimental de la modelo, con quien terminó su relación en 2024.

Patricio Parodi habla por primera vez de la relación entre Luciana Fuster y Juan Morelli. (Foto: Captura de video)

Patricio Parodi sobre Luciana Fuster: “Le deseo lo mejor”

En la conversación, Parodi fue consultado directamente por Luciana Fuster, su expareja tras casi tres años de relación. “Se respeta que ahora ella esté en otra relación, todo bien, siempre le deseo lo mejor”, afirmó.

También reveló que, si bien ya no tienen contacto frecuente, se han cruzado en algunas ocasiones dentro de América TV.

“Me la he cruzado alguna vez en el programa cuando fui al mediodía, pero más allá no, ningún tipo de comunicación. Pero si tuviera que hacerlo algún día, no habría problema”, añadió.

Luciana Fuster y Juan Morelli: así comenzó el romance

Luciana Fuster y Juan Morelli oficializaron su relación a inicios de 2025, luego de ser vistos juntos en repetidas ocasiones.

En el cumpleaños de la modelo, el 14 de enero, Morelli le dedicó un tierno mensaje que ella respondió públicamente, confirmando su vínculo sentimental.

Morelli, conocido productor colombiano, incluso llegó a Perú para acompañar a Luciana en su participación en el Miss Perú 2025, celebrado en Cusco.

Durante su estadía, fueron vistos paseando por sitios turísticos y también visitaron Lima. Al ser consultado, por ‘Amor y Fuego’, sobre su relación. “Un buen tiempo, felices. Felices, felices”, dijo el músico.

Juan Morelli y Luciana Fuster

¿Quién es Juan Morelli?

Juan Esteban Morelli es un reconocido cantante y compositor colombiano de 32 años, con más de 15 años de trayectoria en la industria musical.

Ha trabajado con artistas como Christina Aguilera, Chayanne, Camilo, Becky G y Ricardo Montaner, y ha sido nominado a los Latin Grammy en diversas ocasiones.

Morelli reside en Miami y ha destacado por componer temas exitosos como “El mismo aire” de Camilo.

¿Por qué terminaron Patricio Parodi y Luciana Fuster?

La relación entre Patricio Parodi y Luciana Fuster llegó a su fin en julio de 2024. Ambos comunicaron su separación a través de redes sociales, asegurando que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y con respeto.

Aunque no revelaron detalles específicos, se especula que la apretada agenda de Luciana, tras coronarse Miss Grand International 2023, y su constante viaje por compromisos internacionales habrían dificultado la estabilidad del vínculo con Parodi, quien permanecía en Lima trabajando en televisión.

Patricio Parodi y Luciana Fuster