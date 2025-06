El chico reality Patricio Parodi ofreció una reveladora entrevista y sorprendió a todos al hablar, por primera vez, de la nueva relación de su expareja Luciana Fuster, quien mantiene un romance con el colombiano Juan Morelli.

Las declaraciones las ofreció al podcast conducido por Mario Hart y Hugo García, donde Patricio Parodi respondió con elocuencia cuando le preguntaron por la nueva relación de su expareja Luciana Fuster.

“Se respeta que ahora ella esté en otra relación, todo bien, siempre le deseo lo mejor”, declaró, dijo el popular ‘Pato’.

Patricio Parodi habla por primera vez de la relación entre Luciana Fuster y Juan Morelli. (Foto: Captura de video)

Asimismo, Patricio Parodi aseguró que no tiene ningún problema con Luciana Fuster y que incluso han coincidido en diversas oportunidades, ya que él trabaja en América Televisión y su expareja suele visitar el canal.

“Me la he cruzado alguna vez en el programa cuando fui al mediodía, pero más allá no, ningún tipo de comunicación. Pero si tuviera que hacerlo algún día, no habría problema”, reveló Patricio Parodi.

Por otro lado, Parodi también se refirió a sus anteriores relaciones, asegurando que con ninguna terminó en malos términos. “Con las tres terminé bien… o por lo menos de mi parte, sí. Que yo sepa, nunca hice nada malo como para que me odien”, precisó.