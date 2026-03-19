Ante las imágenes difundidas por ‘Magaly TV, la Firme’, que lo muestran junto a sus amigos de ‘Esto es Guerra’ (EEG), Mario Irivarren y Said Palao, festejando abordo de un yate en Argentina, Patricio Parodi se pronunció.

El chico ‘reality’, quien aparece en los videos junto a Said y Mario, enfrentó las críticas y cuestionamientos de su compañera Onelia Molina, novia de Irivarren, quien manifestó sentirse decepcionada por su actitud.

A diferencia de sus colegas, Parodi se encontraba soltero al momento del viaje a Buenos Aires. Sin embargo, su presencia en el evento, que escandalizó por el consumo de alcohol y la cercanía con mujeres desconocidas, lo situó en el ojo de la tormenta.

Por ello, durante la emisión en vivo de “EEG”, Parodi adoptó una postura firme y distante respecto a la situación sentimental de sus compañeros, enfatizando que no tiene por qué asumir culpas ajenas ni dar explicaciones sobre actos de terceros.

“Al fin y al cabo, Onelia lo dijo, yo no siento que la he defraudado ni a ella ni a nadie. Para mí, una relación de dos es de dos, los terceros salen sobrando”, declaró Parodi frente a las cámaras, teniendo a Molina a su costado.

Patricio Parodi deslinda responsabilidades tras ampay de Mario Irivarren y Said Palao

El modelo también hizo hincapié en que la comunicación sobre los conflictos de pareja debe ser privada y no mediática. “Cualquier persona que quiera hablar conmigo y hay la confianza sabe que me puede buscar a la interna”, añadió.

Mientras las imágenes mostraban a Said bailando con jóvenes y a Mario besando a otras de las acompañantes, Patricio sostuvo que cada adulto es responsable de sus decisiones.

“A mí no me compete decir nada más. Mario es mayor, ella es mayor. Cada uno es responsable de sus cosas, nadie le puso una pistola a nadie en la cabeza, entonces no hay que buscar terceros responsables”, sentenció el guerrero.

¿Cómo fueron las polémicas celebraciones de Mario, Said y Patricio?

El pasado 13 de marzo, los ‘guerreros’ llegaron al país gaucho y no tardaron en comenzar las celebraciones a bordo del yate. Entre ellos estaba su amigo Francho Sierralta, quien también había sido infiel a su esposa, con quien se casó apenas en diciembre de 2025.

Al día siguiente, las celebraciones continuaron, esta vez acompañados incluso de ocho mujeres, pero ya no en una embarcación, sino en un exclusivo club en las afueras de Buenos Aires. Aunque Said, esposo de Alejandra Baigorria, no besó a ninguna de ellas, sí estuvo muy cerca, incluso dejándose acariciar por una en la piscina del lugar.

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