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Aunque Onelia expresó estar decepcionada de él, Patricio afirmó estar dispuesto a dialogar, ya que asegura no haber cometido ninguna falta | Foto: EEG (Captura) / Composición EC
Aunque Onelia expresó estar decepcionada de él, Patricio afirmó estar dispuesto a dialogar, ya que asegura no haber cometido ninguna falta | Foto: EEG (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Ante las imágenes difundidas por ‘Magaly TV, la Firme’, que lo muestran junto a sus amigos de ‘Esto es Guerra’ (EEG), Mario Irivarren y Said Palao, festejando abordo de un yate en Argentina, Patricio Parodi se pronunció.

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