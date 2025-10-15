Durante la más reciente emisión de Esto es guerra, Patricio Parodi protagonizó un momento inesperado al enviar un mensaje de aliento a Flavia López, la representante peruana en el Miss Grand International 2025, que se lleva a cabo en Tailandia.

El gesto se dio luego de que Johanna San Miguel, conductora invitada del programa, le preguntara en vivo si ya había votado por la modelo nacional. “¿Ya votaste por nuestra Miss Grand Perú?”, lanzó entre risas, provocando la curiosidad del público.

Lejos de esquivar la pregunta, Parodi respondió con naturalidad y entusiasmo: “¿Yo? Sí, ya lo subí a redes sociales, así que aprovecho las pantallas de Esto es guerra: hay que votar, por favor. Flavia López está representando al Perú en Tailandia. La final es este sábado 18 ”, comentó, arrancando aplausos de sus compañeros y de los televidentes.

Patricio Parodi sorprende en vivo con mensaje de apoyo a Flavia López. (Foto: Captura/EEG)

Las palabras del chico reality no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los seguidores del certamen celebraron su gesto de apoyo. Muchos destacaron la buena vibra y el orgullo nacional que transmitió durante la transmisión.

Además, Patricio reveló un detalle curioso que generó sonrisas en el set: la final del Miss Grand International coincide con su cumpleaños.

“Ya sé cuál va a ser mi deseo cuando sople las velas en la tortita... apoyar al Perú y que Flavia gane ”, dijo entre risas, dejando claro que su deseo de cumpleaños será ver a la modelo peruana coronada como la nueva reina internacional.

Sus compañeros también aprovecharon el momento para enviar buenos deseos a Flavia, resaltando el esfuerzo y la disciplina que ha mostrado durante su preparación.

Flavia López, orgullo peruano en Tailandia

La modelo Flavia López, quien representa al Perú en el Miss Grand International 2025, se ha posicionado entre las favoritas del concurso según diversos portales especializados. Su carisma, elegancia y determinación han conquistado tanto al jurado como al público.

Flavia López compite en el Miss Grand International 2025. (Foto: Instagram)

Hace unos días, Flavia protagonizó un emotivo momento al hablar sobre su recuperación de una lesión en la pierna, que no le impidió continuar en la competencia. Su fortaleza fue reconocida por el presidente del certamen, Mr. Nawat, quien destacó su valentía y compromiso.

“Soy una mujer que no se rinde” , afirmó la modelo, reafirmando su espíritu de lucha y su deseo de llevar la corona al Perú.