Patricio Parodi admitió que suele gastar fuertes montos de dinero cuando sale con sus amigos. ( Foto: Captura de video / "La Manada")
Patricio Parodi admitió que suele gastar fuertes montos de dinero cuando sale con sus amigos. ( Foto: Captura de video / "La Manada")
Por Redacción EC

Patricio Parodi sorprendió al contar cuánto dinero puede llegar a gastar durante una noche de diversión en Lima. El modelo fue invitado al podcast “La manada”, conducido por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’, donde respondió una serie de preguntas relacionadas con sus hábitos y experiencias en las fiestas.

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