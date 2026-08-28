Patricio Parodi sorprendió al contar cuánto dinero puede llegar a gastar durante una noche de diversión en Lima. El modelo fue invitado al podcast “La manada”, conducido por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’, donde respondió una serie de preguntas relacionadas con sus hábitos y experiencias en las fiestas.

Durante la conversación, el chico reality fue consultado por la cifra más alta que había desembolsado en una sola noche de fiesta. Aunque inicialmente evitó revelar el monto, finalmente respondió ante la insistencia de los conductores y reconoció que se trató de una cantidad considerable.

“Habrán sido sus… ocho quinientos, nueve. Es mucho, sí. Es un montón, de verdad”, confesó Patricio Parodi, haciendo referencia a un gasto de aproximadamente S/9,000 en una sola noche. La revelación generó sorpresa entre los integrantes del programa.

El popular ‘Pato’ también explicó que sus salidas no suelen involucrar a un grupo numeroso de hombres. Según contó, generalmente acude acompañado por unos pocos amigos, aunque eso no impide que su espacio dentro de las discotecas termine reuniendo a varias personas.

“Máximo, siempre somos cuatro o cinco hombres”, señaló Parodi al explicar cómo suelen estar conformados sus grupos durante sus noches de fiesta. El modelo aseguró que, pese a la cantidad de acompañantes, procura que todos los presentes pasen un buen momento.

En ese sentido, Parodi defendió el ambiente que suele generarse en su box y aseguró que quienes lo acompañan difícilmente tienen motivos para aburrirse. “Claro. Igual mi box siempre es bien divertido, en verdad. Nunca nadie se ha aburrido en mi box”, afirmó entre risas.

Finalmente, el también chico reality explicó que suele interactuar con distintos grupos que se encuentran en el mismo espacio. “Te juro que, por más que haya seis, siete grupos, y seamos dos hombres, nos desarrollamos para divertir a todos los grupos”, comentó, dejando así una particular descripción de cómo vive sus noches de fiesta.