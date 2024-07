¡Paren todo! Los nuevos solteros de Chollywood, Patricio Parodi y Flavia Laos, coincidieron en una discoteca de Miraflores el último fin de semana de acuerdo a ‘Amor y fuego’.

En las imágenes del programa de Willax se puede observar a la cantante y al guerrero saliendo del local nocturno casi a la misma hora , eso sí, cada uno junto a su grupo de amigos.

Pero eso no es todo, y es que la hermana del chico reality compartió unos videos en sus redes sociales que confirmarían que el ‘Pato’ y la exparticipante de ‘El gran chef famosos’ se vieron las caras en la celebración donde también asistieron Karen Dejo, Onelia Molina, entre otros.

Mientras esto sucede, Luciana Fuster se dejó ver en un concierto coreando canciones de desamor. Muchos de sus seguidores lo tomaron como una indirecta para Patricio Parodi, quien, al parecer, ya está disfrutando su soltería.

“Anoche yo te vi también, no sé quién, verte tan feliz me dolió por cien y siento que no entiendes el sentimiento de amar a alguien y verlo feliz con otra infeliz, dime qué pasó (...) No han pasado dos semanas y ya me olvidaste, cómo hiciste, cómo sanas, cómo me miraste a los ojos”, cantó a viva voz la reina de belleza en el show Corina Smith.

Como se recuerda, Luciana Fuster y ‘El Pato’ anunciaron el fin de su relación el 3 de julio mediante un comunicado. Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado detalles de la ruptura; sin embargo, se presume que la distancia les jugó en contra, ya que la modelo se mudó a Tailandia tras ganar el Miss Grand International 2023.