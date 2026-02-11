Patricio Parodi y Flavia López son captados en actitud cariñosa fuera de cámaras

Resumen

Imágenes reavivan rumores de romance entre Pato y Flavia López. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

Un video difundido esta semana confirmaría lo que durante meses fue un secreto a voces en la farándula local: la estrecha relación entre el chico reality Patricio Parodi y la Miss Grand International 2025, Flavia López. Las imágenes, registradas fuera del contexto televisivo, mostrarían escenas de evidente cercanía que contradicen las reiteradas declaraciones de ambos, quienes sostenían que solo los unía una amistad.

