Patricio Parodi y Flavia López son captados en actitud cariñosa fuera de cámaras

Un video difundido esta semana confirmaría lo que durante meses fue un secreto a voces en la farándula local: la estrecha relación entre el chico reality Patricio Parodi y la Miss Grand International 2025, Flavia López. Las imágenes, registradas fuera del contexto televisivo, mostrarían escenas de evidente cercanía que contradicen las reiteradas declaraciones de ambos, quienes sostenían que solo los unía una amistad.

El material fue grabado el último fin de semana en el sur chico, durante el concierto de Make Mahia realizado el sábado 7 de febrero en Punta Negra. Parodi y López asistieron al evento acompañados de otras figuras del espectáculo, como Mario Irivarren y Onelia Molina. Sin embargo, lo más revelador ocurrió en la madrugada del domingo 8, cuando fueron captados en actitud cariñosa.

En las imágenes se observa a Flavia sentada sobre las piernas de Parodi, mientras él la rodea por la cintura. A diferencia de los besos que ambos calificaron anteriormente como “retos actorales” en su programa de competencia, esta vez los gestos fueron espontáneos y cargados de afecto, lejos de cámaras oficiales y guiones televisivos.

Tras el evento, la pareja también fue vista caminando de manera cercana y afectuosa por la zona playera, sin percatarse de que estaban siendo grabados. El video rápidamente se viralizó en redes sociales y encendió el debate sobre la veracidad de sus declaraciones públicas.

La polémica escaló cuando, en la edición del 10 de febrero de Magaly TV, La Firme, la conductora Magaly Medina dedicó los primeros minutos de su programa a comentar el tema. La periodista arremetió contra Flavia López, quien en un podcast había minimizado las imágenes y negado un vínculo sentimental con Parodi.

Medina cuestionó la versión de la modelo y sostuvo que las nuevas imágenes evidencian una relación que va más allá de la amistad. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha emitido un pronunciamiento adicional tras la difusión del video.

