Patricio Suárez-Vértiz se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y contó pasajes poco conocidos de su vida. Uno de los puntos más resaltantes de su entrevista fue cuando reveló que hace años sufrió por su adicción a las drogas, al punto de casi perder la vida.

“Cuando algo es rico de algo que a la larga te hace daño, ya estás jod…”, manifestó el hermano de Pedro Suárez-Vértiz.

“Podía convencer a quien sea. El que te diga que la droga es mala, no, la droga es rica, te sientes Dios, diabólico, poderoso, todo lo puedes, hasta que un día me encontraron duro hablando con un loco calato en el parque Kennedy y ahí dijeron que estaba hasta las hue…”, añadió.

Patricio Suárez Vértiz confirma que fue adicto a la cocaína.

Durante su conversación con Beto Ortiz, Patricio Suárez-Vértiz confesó que un día lo encontraron casi muerto, al punto de tener que ser internado en un centro de rehabilitación. De ahí en adelante dejó dicha adicción.

“Yo estaba duro, sentía como si se me movía los dientes. Dejé de consumirlo cuando me encontraron tirado, casi en coma y me llevaron a la casa Arturo y me cuidaron hasta que desperté. Ahí lo dejé, nunca más. La dejé de golpe y me vino una depresión horrorosa. Corté en seco porque me dio miedo”, precisó el rockero.

Patricio Suárez-Vértiz también reveló que, desde que dejó las drogas, suele tener ataques de pánico. Además, aseguró que el nunca gastó dinero en sus vicios, ya que solía consumir lo que le invitaban.