Patty Wong sigue en el ojo de la tormenta luego que el programa “Magaly TV: La Firme” diera a conocer la historia de un extrabajador se su restaurante, Ronald Arquiñigo, quien aseguró que la empresaria lo despidió cuando inició la cuarentena por coronavirus. La denuncia de Arquiñigo ocurrió días después de que Wong afirmara que no había abandonado a sus trabajadores pese a la situación que atraviesa el país.

Sobre el hecho, Wong afirmó que no existe alguna demanda formal por parte del excocinero. “Es que no hay ninguna denuncia, ni carta notarial de él. Solo se sentó ahí a hablar. He probado que no se le despidió, solo no se le renovó el contrato que venía el 29 de febrero”, comentó en una entrevista al diario Trome.

Del mismo modo, contó que a inicios de marzo su local de San Juan de Lurigancho -donde trabajaba Arquiñigo- sufrió un robo y según la investigación policial el delito habría sido perpetrado por una persona que conocía el local. “Esa persona tenía la clave y llave, y él lo sabía, por eso se vio conveniente no renovarle el contrato, porque también cuando se le interrogó entró en contradicciones, pero se le pagaron todos sus beneficios y tengo documentos”, añadió.

Patty Wong afirmó que dicha noticia del programa de Medina ha dañado su imagen, la de su empresa y la ha llevado a ventilar su vida personal para que el caso se aclare. “La señora (Medina), el programa y Ronald tendrán que demostrar todo lo que han dicho sobre mí porque iré con todo hasta el final”, sentenció

Sobre las demandas de su exesposo, Federico Barone, la también modelo niega haberlo agredido y afirmó que tiene un régimen de visitas abierto para sus hijas. “Yo tengo denuncias y medidas de protección, todo debidamente documentado”, agregó.

Por su lado, Magaly Medina contestó a lo dicho por la modelo. Fue Rodrigo González quien compartió la repuesta en sus historias de Instagram. “El chaufero hizo la denuncia acompañado de un hermano de la señora Wong. Nos limitamos en el programa a al denuncia laboral. Fue ella, quien en su defensa involucró a su hermana, a quien señaló como la culpable de la situación del trabajador, y a su exesposo (...) Cumplimos prolijamente con contrastar toda la información que recibimos. Así que nuestra defensa es sólida, la de ella, está llena de contradicciones”, se lee en el mensaje.

