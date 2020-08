Hace algunas semanas el nombre de Patty Wong saltó a los titulares por el buen comportamiento que tuvo con sus empleados, a quienes no habría abandonado económicamente durante la pandemia por coronavirus. Esta vez, un supuesto ex empleado afirmó que fue despedido el 15 de marzo, día que inició la cuarentena.

Ronald Arquiñago Espinoza de 32 años contó en una entrevista a “Magaly Tv: La Firme” que él trabajó para dicho restaurante desde que tenía 15 años y no recibió la liquidación correcta.

“Ese mismo día de la pandemia me botó. Ni siquiera me dio la cara, sino que terceras personas nos dijeron: ‘ya no vas a pertenecer a la empresa', ‘hasta aquí, no más'. ‘Te van a llamar para que te liquiden’. El mismo 15 de marzo”, señaló.

Sobre su liquidación, Arquiñago afirmó que su carta señala que ganaba 465 soles cuando él era un empleado a tiempo completo y recibía en efectivo 3 mil soles mensuales. A esto se suma que la empresa afirma que trabajó solo más de 3 años, cuando lleva más de 15 años como cocinero. “Estoy molesto, indignado y resentido”, comentó.

Según lo dicho por Arquiñago, no solo él fue perjudicado por la medida y asegura que quienes salen “bailando felices” en los videos de Wong son personas nuevas.

Por su lado, Patty Wong fue brevemente entrevistada por las cámaras de Magaly Medina y negó los hechos. “Yo tengo varios locales que no son míos, donde yo he cedido mi nombre a mi familia y en ese local yo soy accionista, pero la gerente general es mi hermana. Ella nunca me dejó tener acceso al personal. Ni siquiera me han dejado conversar con ellos. Sí ellos necesitan trabajo, acá hay un montón de trabajo”, concluyó entre lágrimas.

Patty Wong es denunciada por trabajador y la acusa de despedirlo en plena pandemia. (Video: ATV)

