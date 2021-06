Conforme a los criterios de Saber más

Paul Martin cumple 55 años este domingo 27 de junio, de los cuáles ha dedicado más de 36 al arte y el desarrollo de producciones en Perú. Con más de 30 títulos, tanto en televisión como en teatro, y diversas participaciones en producciones nacionales e internacionales, el actor nacional ha logrado ganarse un nombre en la industria del entretenimiento.

En entrevista con este medio, el actor se refirió a su complicada situación actual, ya que su trabajo no solo ha sido afectado por la pandemia, sino también por una lesión que si bien lo mantiene alejado de las grabaciones presenciales, no logró sacarlo de la serie “De vuelta al barrio”, la cual graba desde su casa.

Asimismo, el actor también recordó sus inicios en el mundo del arte e hizo un balance desde su debut hasta la actualidad. Por otro lado, hizo énfasis en la importancia del trabajo de salud mental en nuestro país en medio de la incertidumbre sobre la pandemia del COVID-19.

Para empezar, cuéntame cómo va mejorando tu lesión al dedo del pie, ¿En que etapa te encuentras?

Estoy en proceso de recuperación. Ha sido una cosa bastante fuerte, el proceso es largo y estoy tomando antibióticos, esperando que todo siga su camino en mejoría... Ha sido complicado, en situaciones normales, este tiempo ya es difícil por toda la situación política, la pandemia y todo lo que arrastra. Estoy con ganas y ánimos de salir adelante, superarlo y mejorar.

¿Cómo fue que sufriste esa lesión en el pie?

Eso lo publiqué en el Instagram hace tiempo, ahí está toda la historia. Lo que pasa es que estaba cargando un bloque grande de cemento que servía como base para una sombrilla de terraza, y a la hora que lo levanté, la sombrilla caía sobre mi familia y, en un acto reflejo, solté lo que estaba cargando para evitar que la sombrilla golpee a mi familia.

Esta lesión te alejó físicamente de las grabaciones de “De vuelta al barrio”, ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación para hacer la serie de forma remota?

Estoy alejado de ir a grabar, pero no de la serie. Estoy saliendo en la serie. Estoy de viaje en la historia y por videollamada estoy en constante contacto con los personajes, la trama. Es bastante diferente, una cosa es estar presencial y otra hacerlo remoto, pero uno tiene que ir adaptándose a lo que viene en el camino. No puedes cuestionarte lo que pasó o porque pasó, pero uno tiene que ir siempre adelante.

“De vuelta al barrio” tomó un nuevo rumbo a finales del año pasado, ¿Cómo viviste el cambio de época que propusieron los guionistas?

Lo bueno de la serie es que pasan muchísimas cosas, la imaginación y capacidad de los guionistas está más que demostrada y siempre están sorprendiendo. Ahora hay toda una serie de elementos que van jugando, siempre están refrescando. Yo creo que una vez que termine la pandemia la serie va a tomar otro vuelo. Vamos paso a paso, primero tiene que pasar la pandemia.

Hablando de adaptación, este domingo 27 de junio cumples 55 años, de los cuales más de 30 has dedicado al arte, ¿Cómo te has ido adaptando a los constantes cambios?

Yo comencé a actuar en 1985. Lo que pasa es que la vida te va llevando paso a paso, en realidad no esperaba ni una cosa ni otra, simplemente quería hacer camino en cada chamba y en cada parte de mi vida. La vida se trata de eso, de ir avanzando conforme pasa el tiempo y tratando de hacerlo de la mejor manera.

Tu carrera te ha permitido participar en diversas series, telenovelas, películas e incluso en proyectos internacionales, ¿Cuál es tu balance desde tu debut hasta la actualidad?

Estoy muy agradecido con la vida en general. Estoy viviendo de lo que siempre he querido, vivo de mi trabajo, tengo una familia, amigos y, básicamente, estoy contento con lo que me pasa. El balance en cuestión de trabajo ha sido bueno, he tenido la oportunidad de salir fuera del país, he hecho varias cosas acá y afuera. Felizmente estoy contento.

¿Pensaste en llegar a ser tan conocido en la escena artística nacional, que por las calles te reconozcan?

Ahora con la mascarilla como que te ‘encaletas’ un poco (se ríe), pero sí, en realidad soy perfil bajo y no me gusta mucho la multitud, a menos que sea en chamba, ahí si no tengo ningún problema. En general, soy un poco más tímido que mis personajes.

Uno de tus primeros protagónicos fue ‘Raúl Pereyra’ en “Natacha” (1990), ¿Cómo recuerdas este papel?

Si, hace 31 años. Antes había hecho un protagónico en “Paloma”, pero en “Natacha” fue el primero más importante. Este papel quedó en la memoria colectiva de la gente, hay mucha gratitud al personaje, conocí gente extraordinaria y trabajé con otros que ya conocía. Me trae lindos recuerdos.

De todos tus trabajos en cine o televisión, ¿Cuál es el proyecto que más recuerdas?

Uno de los que disfrute mucho fue “Casado con mi hermano”, donde fui ‘Waldo Gastelumendi’. Otro en TV fue “Eva en el Edén”, donde fui el Virrey cuarto Conde de Nieva, era divertido, fue un trabajo bacán. De hecho que “Natacha” marcó un momento importante y ‘Pichón’ ha calado en la gente, es muy rico y agradable.

La pandemia no permite que diversas actividades culturales como cine o teatro se desarrollen con normalidad, ¿Qué opinión te merece la situación actual?

Hay que esperar, que todo sea progresivo para volver a hacer teatro, musicales y todo. Sería maravilloso volver al teatro, pero hay que primero superar esta crisis con los cuidados respectivos y después esperar que se reactive todo . La industria en general se ha visto afectada, pero de hecho queremos que todo se reactive para que la gente del medio y las familias tengan trabajo.

¿Qué lección podrías rescatar de la pandemia?

A mi me ha afectado como a todos. Hay un tema de desgaste, de salud mental, el nivel de estrés que estamos teniendo en general es complicado. Tengo amigos psicólogos y psiquiatras que me cuentan que la demanda de su trabajo es altísima ahora, no solo de adultos, sino jóvenes y niños. Uno no siempre tiene la conciencia del nivel de estrés que tiene, la gente anda más tensa y es un tema agudo. Ojalá que el gobierno que entre le ponga atención al tema de salud mental.

Hablando de temas políticos, ¿Te han propuesto incursionar en la política?

Si, alguna vez me lo propusieron, pero yo estoy en lo mío. Todos tenemos una idea de lo que queremos como país, pero lo mío no es eso. El que se mete a política no es solo porque le interese, sino porque se ha preparado. No merecemos gente que entre a la política sin haberse preparado, y que sea honesto, por supuesto. Hay dos claves, honestidad y eficiencia, si no eres honesto no deberías acercarte a la política, y menos si no eres eficiente en lo que haces.

¿Qué otros proyectos tienes en mente para el futuro?

Por el momento ninguno, tengo contrato con “De vuelta al barrio”, con América. Además, no tengo ganas de trabajar en otra, ahorita no es posible ni física ni mentalmente. Estoy muy contento con este trabajo.

VIDEO RECOMENDADO

‘Malena’ regresó al barrio de San José e interrumpió la boda de ‘Anita’ y ‘Pichón’

Tras estar meses ausente, la actriz Mónica Sánchez reapareció en "De vuelta al barrio". Su personaje Malena Ugarte alborotó al barrio San José al interrumpir el matrimonio de Ana (Melania Urbina) y Pichón (Paul Martin). (Fuente: América TV)