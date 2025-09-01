Paul Michael y Pamela López han decidido seguir con su romance sin hacer caso a las críticas, así lo dejó en claro el joven cantante, quien aseguró que tendrá “oídos sordos” ante los comentarios negativos sobre su relación.

En declaraciones para el diario Trome, Paul Michael aseguró que no le hace caso al ‘hate’ y prefiere seguir el consejo de su abuela.

“Siempre van a decir muchas cosas, tiran ‘hate’, pero como decía mi abuela a palabras necias, oídos sordos. Soy muy feliz al lado de mi KittyPam”, expresó el cantante.

Paul Michael y Pamela López

Al ser consultado sobre cuándo oficializará su relación con Pamela López, el cantante solo atinó a decir: “todo será en su preciso momento”.

Paul Michael deja la Orquesta Candela

En una breve declaración, el líder de la Orquesta Candela, Víctor Yaipén Jr., detalló los motivos de por qué, el novio de Pamela López, Paul Michael, se retiró de la agrupación, a pocos días de haber dado su primer concierto con ellos.

“Nosotros tratamos de tener un respeto al público, y definitivamente, los tiempos de Paul Michael no iban con los de nosotros, por eso cada uno decidió tomar su rumbo”, dijo Yaipén, al ser consultado en América TV.