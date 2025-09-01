Paul Michael y Pamela López han decidido seguir con su romance sin hacer caso a las críticas, así lo dejó en claro el joven cantante, quien aseguró que tendrá “oídos sordos” ante los comentarios negativos sobre su relación.
En declaraciones para el diario Trome, Paul Michael aseguró que no le hace caso al ‘hate’ y prefiere seguir el consejo de su abuela.
LEE: Christian Cueva niega que llamó a Paul Michael y va contra Pamela López: “Tomaré acciones legales”
“Siempre van a decir muchas cosas, tiran ‘hate’, pero como decía mi abuela a palabras necias, oídos sordos. Soy muy feliz al lado de mi KittyPam”, expresó el cantante.
Al ser consultado sobre cuándo oficializará su relación con Pamela López, el cantante solo atinó a decir: “todo será en su preciso momento”.
Paul Michael deja la Orquesta Candela
En una breve declaración, el líder de la Orquesta Candela, Víctor Yaipén Jr., detalló los motivos de por qué, el novio de Pamela López, Paul Michael, se retiró de la agrupación, a pocos días de haber dado su primer concierto con ellos.
MÁS INFORMACIÓN: Christian Cueva quiso hablar con Paul Michael estando ebrio, denuncia Pamela López
“Nosotros tratamos de tener un respeto al público, y definitivamente, los tiempos de Paul Michael no iban con los de nosotros, por eso cada uno decidió tomar su rumbo”, dijo Yaipén, al ser consultado en América TV.
TE PUEDE INTERESAR
- Yahaira Plasencia minimiza las críticas de Leslie Shaw: “Que diga lo que quiera”
- Rodrigo Cuba sobre su relación actual con Melissa Paredes: “Antes peleábamos todos los días”
- Primo de Jefferson Farfán le envía mensaje al exfutbolista: “Sabes que soy inocente”
- Tilsa Lozano no descarta volver a enamorarse tras divorcio: “Nunca le cierro las puertas al amor”
- Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, fue golpeada con un dron en pleno concierto
Contenido sugerido
Contenido GEC