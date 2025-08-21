El actor Paul Vega, quien da vida a ‘Koky Reyes’ en la serie “Al fondo hay sitio”, salió al frente para hacer un mea culpa luego que se viralizara un video en el que rechaza el abrazo de una joven con discapacidad, quien lo esperaba para conocerlo.

En declaraciones para América Espectáculos, el actor se disculpó y explicó que estaba grabando escenas de “Al fondo hay sitio” cuando sucedió el lamentable incidente.

“Quisiera explicar un poco... Pedir disculpas a esa persona que se sintió incómoda, a la que hice pasar un mal rato, siempre estamos muy pendientes porque finalmente somos lo que somos gracias a ustedes”, señaló el actor.

“A veces las grabaciones son muy apuradas y yo en el apuro cometí esta torpeza de no atender a esta persona amablemente y cómo se lo merecía. Pido mil disculpas por esta torpeza que cometí contigo, debí quedarme ahí, darte un abrazo, me imagino que has estado esperando bastante rato para conocernos, yo debí quedarme ahí y por eso te pido disculpas”, agregó.

Paul Vega aseguró que no acostumbra a tratar así a sus fans, pero en ese momento tuvo que salir rápido a continuar con las grabaciones de la serie. Eso sí, precisó que no quiere justificarse por el mal rato que le hizo pasar a la joven.

Paul Vega hace mea culpa tras ignorar a fan que le pidió una foto. (Foto: Captura de video)

Finalmente, el actor que da vida a ‘Koky Reyes’ invitó a la joven y a su madre al set de grabación de “Al fondo hay sitio” para “reparar en algo el mal rato que les hice pasar”.

“La invitación está echa, quisiera reparar en algo el mal rato que les hice pasar y las disculpas van para las dos. Pasaron un mal rato ambas por una torpeza de mi parte, a veces la gente no entiende bien este trabajo, pero no es una justificación. Para las dos, mil disculpas y espero verlas por acá y poder darnos un abrazo y pedirles disculpas personalmente”, añadió en la entrevista.