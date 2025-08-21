El actor Paul Vega, quien da vida a ‘Koky Reyes’ en la serie “Al fondo hay sitio”, salió al frente para hacer un mea culpa luego que se viralizara un video en el que rechaza el abrazo de una joven con discapacidad, quien lo esperaba para conocerlo.
En declaraciones para América Espectáculos, el actor se disculpó y explicó que estaba grabando escenas de “Al fondo hay sitio” cuando sucedió el lamentable incidente.
LEE: “Al fondo hay sitio” en Ancón: Los Gonzáles recogerán lavadora y productos de container que cayó al mar
“Quisiera explicar un poco... Pedir disculpas a esa persona que se sintió incómoda, a la que hice pasar un mal rato, siempre estamos muy pendientes porque finalmente somos lo que somos gracias a ustedes”, señaló el actor.
“A veces las grabaciones son muy apuradas y yo en el apuro cometí esta torpeza de no atender a esta persona amablemente y cómo se lo merecía. Pido mil disculpas por esta torpeza que cometí contigo, debí quedarme ahí, darte un abrazo, me imagino que has estado esperando bastante rato para conocernos, yo debí quedarme ahí y por eso te pido disculpas”, agregó.
Paul Vega aseguró que no acostumbra a tratar así a sus fans, pero en ese momento tuvo que salir rápido a continuar con las grabaciones de la serie. Eso sí, precisó que no quiere justificarse por el mal rato que le hizo pasar a la joven.
MÁS INFORMACIÓN: “Al fondo hay sitio”: Alessia buscará a Yesenia para pedirle que no lastime a Jimmy
Finalmente, el actor que da vida a ‘Koky Reyes’ invitó a la joven y a su madre al set de grabación de “Al fondo hay sitio” para “reparar en algo el mal rato que les hice pasar”.
“La invitación está echa, quisiera reparar en algo el mal rato que les hice pasar y las disculpas van para las dos. Pasaron un mal rato ambas por una torpeza de mi parte, a veces la gente no entiende bien este trabajo, pero no es una justificación. Para las dos, mil disculpas y espero verlas por acá y poder darnos un abrazo y pedirles disculpas personalmente”, añadió en la entrevista.
TE PUEDE INTERESAR
- Santi Lesmes y Tula Rodríguez le dan su apoyo a Maju Mantilla tras su ausencia en “Arriba mi gente”
- Maju Mantilla y el romántico video junto a Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación
- Magaly Medina y su contundente comentario sobre separación de Maju Mantilla y su esposo
- Néstor Villanueva fue sentenciado por agredir a su hijo menor: cumplirá 640 días de servicio comunitario
- Gisela Valcárcel anuncia “Mostritos y Pirañas”, su nuevo proyecto digital junto a periodistas | VIDEO
Contenido sugerido
Contenido GEC