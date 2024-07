Rompió su silencio. Paula Arias habló fuerte y claro frente a las cámaras y se refirió a su expareja Eduardo Rabanal, quien hace poco fue ‘ampayado’ muy cariñoso junto a una mujer al interior de una discoteca. ¿Qué dijo?

Reporteros de América hoy le preguntaron a la líder de Son tentación si regresaría con el futbolista peruano, ante esto, la salsera aseguró que no le dará una nueva oportunidad, todo esto en medio de risas y complicidad, dando a entender que se está disfrutando su soltería.

Como se recuerda, la cantante anunció el fin de su relación en marzo y unos meses después, Eduardo Rabanal se besó públicamente con una nueva mujer durante el aniversario de Kate Candela, amiga de Paula Arias.

“(¿Le darías otra oportunidad?) Jajajaja, ¿qué estás hablando? ¿la segunda oportunidad? Ya sería la décima, jajaja (¿Le deseas lo mejor?) Hay personas que me han hecho tanto daño, ellos se borran solos, el karma ya se encargará”, sostuvo ante el programa de espectáculos.

Más adelante, la salsera aclaró que no estuvo presente en el aniversario de su amiga Kate Candela. Ella dijo que tuvo una presentación en provincia, motivo por el que se ausentó en dicho evento.