La cantante Paula Arias reapareció en televisión tras confirmar su sorpresiva separación de Eduardo Rabanal, con quien la semana pasada anunció que se había comprometido. Lejos de su clásica sonrisa, la intérprete de salsa se mostró con el rostro desencajado y notablemente afectada.

La líder de Son Tentación apareció en “Más Espectáculos”, donde conversó con Jazmín Pinedo sobre su reciente ruptura sentimental. Si bien prefirió no contar detalles de lo sucedido, aseguró que fue algo que la afectó muchísimo.

“Es difícil trabajar, pero en realidad en estos momentos estamos llegando de frente porque hemos tenido amanecidas de trabajo y aparte, la casa, el hogar, los hijos, estamos llegando de frente”, contó Paulta Arias al citado medio.

“Es complicado, pero como muy aparte de ser la cabeza de mi agrupación, que sé perfectamente todos estos años de sacrificio que me ha costado llegar hasta donde hemos llegado, aparte soy la cabeza de mi hogar”, añadió la cantante.

Paula Arias en "Más Espectáculos"

Por si fuera poco, Paula Arias también recordó la entrevista que tuvo con el programa de Magaly Medina, donde se enteró que su romance con el futbolista había llegado a su fin. La confirmación llegó mediante una publicación en las redes sociales del deportista.

“Yo estaba en shock, todo fue de un momento a otro y obviamente me afectó bastante, pero no me gustaría hablar del tema, no quiero hablar”, indicó Arias, notablemente afectada por lo sucedido.

Paula Arias dice que no quiere decir que lección aprendió de Rabanal