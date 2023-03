La cantante Paula Arias confirmó que retomó su relación con Eduardo Rabanal pese a que hace pocos días se vieron envueltos en una polémica separación. La líder de Son Tentación aseguró que ya solucionaron sus problemas y que sus planes de matrimonio siguen en pie.

En una reciente entrevista con el programa “Magaly TV, la firme”, la cantante de salsa reveló que haber terminado su relación con Eduardo Rabanal fue un error y que ella está tranquila, pues todas las parejas tienen problemas.

“Somos una pareja, nosotros sabemos lo que sucede en 4 paredes, lo que sucede en nuestra vida y siempre con la consciencia tranquila, porque, al final, yo no hice nada malo, yo no me porté mal, yo no lancé este comunicado, que fue un error completamente”, expresó.

“Nosotros estábamos en planes para casarnos aquí, allá. Problemas los podemos tener todos, pero esta solución es entre dos y es entre 4 paredes y es que nosotros hemos retomado nuestra relación”, añadió la salsera.

Al ser consultada por si esta reconciliación responde a un presunto embarazo, la líder de la orquesta Son Tentación desmintió los rumores y aseguró que ella no ocultaría la noticia porque sería muy feliz.

“No, fuera feliz de decirlo, emocionada de poderlo decir, darle la noticia a mi familia a todo el mundo, porque, de verdad, estamos muy bien, muy felices, excepto por ese día, pero no estoy embarazada”, reveló Paula Arias.

Paula Arias responde si volvería con Eduardo Rabanal