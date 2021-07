El último jueves 22 de julio, la modelo Paula Manzanal confirmó que su relación con el modelo español Fabio Agostini llegó a su fin. Ahora, la también participante de “Reinas del show” confesó que su ruptura se dio porque mantenían una relación a distancia.

Según explicó en conversación con la prensa, ambos intentaron mantener la relación; sin embargo, la distancia y el poco tiempo que pasaban juntos nos les permitió continuar su romance. Ahora, no tiene pretendientes ni quiere enamorarse de forma rápida.

“Bueno, yo me tomo mi tiempo. Yo lo he dicho siempre así que, por favor, ahorita no me pongan novio porque acabo de terminar hace tres días... Más tiempo la pasé lejos de él que con él. Si he estado triste, no he estado contenta todo el rato, pero ya”, manifestó.

Como se recuerda, durante su participación en el programa “América Hoy” el pasado jueves 22 de julio, Manzanal reconoció que el fin de su relación se produjo en buenos términos.

“Fabio y yo ya no estamos juntos. Lo mejor en buenos términos, yo a él lo quiero un montón y a su familia también. Era súper reciente lo nuestro, creo que la distancia afectó bastante nuestra relación, hemos decidió no entrar mucho en detalle”, precisó.

