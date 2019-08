Paulina Peña habla de la nueva pareja de su padre y de cómo se lleva con Angélica Rivera

Paulina Peña, hija de Enrique Peña Nieto, se pronunció en torno al romance que actualmente tiene su padre con la modelo Tania Ruiz, así como de la relación que mantiene con Angélica Rivera, exesposa del exmandatario mexicano.

La joven aclaró que solo quiere ver feliz a su padre. “Nos cae muy bien (Tania) y la verdad respetamos cien por ciento la relación y lo que nos importa es que él este feliz”, precisó.

Asimismo se pronunció sobre la posibilidad de que su padre y Ruiz se casen. “Es muy breve (la relación), pero que sea lo que él quiera, yo no puedo decir nada, acaba de salir de una relación de mucho tiempo y se está dando su tiempo, pero no sé. No estoy ni en contra ni a favor, lo que él quiera, se le va a respetar”, argumentó.

Dijo, además, que entre ella y Angélica Rivera existe una relación de respeto y cariño, pese a no frecuentarse.

“Hay respeto, hay cariño, (Angélica Rivera y sus hijas) fueron mi familia por muchos años, a mis hermanas las adoro y nos llevamos muy muy bien. Hay respeto, ella está pasando por… así como mi papá está con nosotros, mis hermanas están con su mamá… pero hay cariño y hay respeto”, precisó.

Finalmente, Paulina Peña se mostró a favor de que Angélica Rivera retome su faceta como actriz de telenovelas.

“Yo creo que sí, la verdad es que tiene un talento increíble, nosotros somos sus fans, yo de chiquita me encantaba jugar a La Gaviota, y si ese es su sueño, entonces nada me daría más gusto por ella que regresara a lo que le encanta, a lo que ella sabe hacer”, remarcó.