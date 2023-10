Paulo Hurtado, futbolista del club Cienciano, dio una entrevista al programa de Magaly Medina , de ATV, en la que reveló detalles de la relación extramatrimonial que mantuvo con Jossmery Toledo , tras los ‘ampay’ que protagonizaron meses atrás.

El jugador de fútbol contó que la exparticipante de “Esto es Guerra” fue quien lo contactó a través de Instagram en el día de su cumpleaños , el 27 de julio del 2022. Luego, él le pidió su número de celular para comunicarse vía WhatsApp y se vieron de manera presencial en setiembre de ese mismo año.

Además, remarcó que Jossmery Toledo tenía conocimiento de que él estaba casado y no estaba separado de su esposa cuando iniciaron su romance . Aseveró que nunca pensó en formalizar dicha relación.

Incluso, afirmó ante Magaly Medina que mantuvo comunicación y se reunió “dos o tres veces” con la exintegrante de la Policía Nacional tras los ‘ampay’ . Enfatizó que los sentimientos que le expresaba a la modelo en sus diálogos en redes sociales no eran verdaderos.

“He podido decir muchas cosas que quizás no sentía o le decía las cosas por cumplir para poder seguir en ese mundo del que no podía salir, porque estaba en un mundo en el que yo creía que estaba bien, pero que estaba mal”, manifestó.

Lo llamativo de la entrevista fue que Hurtado dejó entrever que iniciaría acciones legales y acudiría al Poder Judicial, pero no confirma si denunciaría a Jossmery Toledo. Esto al ser consultado del por qué no quería explicar el motivo por el que seguía con dicha relación.

Paulo Hurtado también reveló que Jossmery Toledo muchas veces le advertía que debían seguir manteniendo comunicación porque, de lo contrario, saldría en el programa de Magaly Medina a mostrar detalles de su relación porque “había quedado mal parada”.

“Yo le decía cuál era el motivo por el cual iba a ir al programa si ella desde el principio supo que yo era un hombre casado, entonces, ella me decía que iba a ir al programa porque yo supuestamente la había dejado mal parada en todo esto ”, expresó.

El jugador señaló que “muchas veces” le hizo conocer a Jossmery Toledo el fin de su romance y que la última vez fue “hace un mes y medio o dos meses”, incluso, según su versión, cambió de número de celular hasta cuatro veces para no tener contacto con ella.

Pregunta que no quiso responder

En otro momento, el futbolista no quiso confirmar ni descartar si Jossmery Toledo le pidió dinero para no revelar en televisión su relación extramatrimonial. Hurtado negó que le haya pagado alguna cirugía estética a ella.

Relación con su esposa

Paulo Hurtado indicó que no ha retomado su relación con su esposa, Rosa Fuentes , debido a que ella no ha perdonado su infidelidad “por todo lo que he ocasionado”. Confirmó que tenía planeado renovar los votos del matrimonio al cumplir los 10 años de su boda y que ha intentado reconquistarla.

En otro momento, detalló que su hijo mayor sufre de bullying por el ampay que él protagonizó y que eso le causa “mucho dolor”. El menor se encuentra bajo tratamiento psicológico.

Sobre reciente video

Hurtado indicó que el video en el que se le escucha afirmado que le hicieron “brujería” fue en el contexto de una conversación con dos amigos a los que les contaba lo mal que le había ido en los últimos tiempos y, por ello, les recordó sus lesiones, sus problemas con el club Cienciano y el ‘ampay’.

Encuentro de Jossmery Toledo y su familia

El futbolista indicó que la reunión en el que se ve a su familia junto a Jossmery Toledo fue armada por él tras regresar de un viaje a Arequipa , ya que llevó con engaños a sus parientes a un establecimiento y se dieron con la sorpresa de encontrar ahí a la modelo.

Detrás de cámaras de la entrevista

Magaly Medina indicó que Paulo Hurtado le hizo ver chats y escuchar audios de WhatsApp de los diálogos entre el futbolista y Jossmery Toledo y que, según dijo, “no hablan nada bien” de la modelo.

La conductora de televisión también contó que Rosa Fuentes estuvo presenciando la entrevista a su aún esposo y que habían conversado previamente ambo sobre eso.