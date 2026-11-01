El cantante Payaso X Ley llevó el ritmo del reparto cubano al Estadio Nacional de Lima durante su presentación en el Reggaetón Lima Festival 7, edición Halloween, realizada el pasado 31 de octubre ante un público de 60 mil personas.

El artista estuvo acompañado por Befocus Music y su CEO, Raynier González, quienes participaron en este momento importante de su trayectoria. La presentación forma parte de la estrategia de desarrollo y posicionamiento internacional que la compañía impulsa junto al cantante para llevar su propuesta musical a nuevos públicos.

El Reggaetón Lima Festival 7 registró un sold out y reunió a 60 mil personas en el Estadio Nacional de Lima.

El festival reunió a figuras de la música latina como Anuel AA, Beéle, Wisin, Jowell y Randy, Lunay y J Álvarez, entre otros. En medio de esta programación, Payaso X Ley presentó su propuesta artística y el característico sonido del reparto cubano.

Bajo la dirección de Raynier González, Befocus Music busca impulsar el talento cubano y generar oportunidades en escenarios internacionales. El trabajo conjunto con el cantante contempla el desarrollo musical, la promoción y la expansión hacia nuevos mercados.

Desde El Cerro, barrio de La Habana donde nació, hasta el Estadio Nacional de Lima, Payaso X Ley continúa ampliando su recorrido artístico. Su participación en el festival representa un paso importante para el cantante, su equipo y el público que ha seguido su crecimiento.

Con esta presentación, Payaso X Ley y Befocus Music mantienen su apuesta por llevar el reparto cubano a nuevos escenarios y fortalecer su presencia en la industria musical internacional.