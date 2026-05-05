Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esposa de Pedro Aquino anuncia su separación definitiva tras infidelidad del futbolista. (Foto: Instagram / @pedroaquinos95)
Esposa de Pedro Aquino anuncia su separación definitiva tras infidelidad del futbolista. (Foto: Instagram / @pedroaquinos95)
Por

Pedro Aquino se encuentra en el ojo de la tormenta luego que “Magaly TV, la firme” emitiera imágenes suyas ingresando a la vivienda de una conocida modelo en Surquillo. Tras la difusión de las imágenes, la esposa del jugador de Alianza Lima emitió un comunicado anunciando el fin de su matrimonio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.