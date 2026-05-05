Pedro Aquino se encuentra en el ojo de la tormenta luego que “Magaly TV, la firme” emitiera imágenes suyas ingresando a la vivienda de una conocida modelo en Surquillo. Tras la difusión de las imágenes, la esposa del jugador de Alianza Lima emitió un comunicado anunciando el fin de su matrimonio.

Katherine Fernández, esposa de Pedro Aquino, recurrió a sus redes sociales para pronunciarse luego que el jugador de fútbol fuera involucrado en un actor de infidelidad con Raiza Martínez, popular creadora de contenido para adultos.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la esposa y madre de los hijos de Pedro Aquino, rompió su silencio y anunció el fin de su relación por el bienestar propio y el de su familia.

Esposa de Pedro Aquino anuncia su separación definitiva tras infidelidad del futbolista. (Foto: Instagram / @ferkathe29)

“En relación con los hechos recientemente difundidos en un programa de televisión respecto a la conducta de mi cónyuge, comunico haber tomado la decisión de separarme, en resguardo del bienestar de mi familia y del mío propio”, señala la esposa del futbolista en su comunicado.

Asimismo, Katherine Fernández aseguró que esta situación será manejada en estricto privado y solicitó a las personas el debido respeto por el difícil momento que atraviesa por el “profundo impacto personal”.

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“Dicha situación, de profundo impacto personal, será abordada en el ámbito privado, con la reserva y discreción que corresponde. En ese sentido, agradezco su comprensión y solicito que se respete el contenido del presente comunicado y el proceso por el que estamos atravesando”, explica.

Pedro Aquino captado visitando a 'La Chocolatita' a las 7:45 a.m., pese a tener esposa y familia. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme)

“Y a las mujeres que, sabiendo que se involucran con un hombre casado, eligen ese camino: de verdad creo que merecemos más. Merecemos valorarnos, hacernos respetar y no prestarnos a situaciones que nos quitan dignidad. Como mujer, me duele verlas caer en ese hoyo, porque juntas valemos mucho más”, agregó en su comunicado.

Como se recuerda, Pedro Aquino y Katherine Fernández mantenían una relación de 12 años. Fruto de su matrimonio tienen tres hijos. El 28 de mayo del año pasado, el futbolista dedicó un romántico mensaje a su esposa por su aniversario.

“¡Gracias! Por amarme con mis defectos y virtudes, se dice fácil, parecen palabras repetidas, pero es que tú y yo sabemos que cada reto nos hizo más fuertes y más amantes el uno del otro. ¡Feliz aniversario! Amorcito de mi vida por muchos años más. Juntos @ferkathe29”, escribió el futbolista en su post.