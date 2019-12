Fiorella Méndez su entrevistada por el programa de espectáculos “En boca de todos” y le preguntaron sobre las palabras que Pedro Loli dijo el fin de semana en "El dúo Perfecto”.

La expareja del cantante respondió: “Yo jamás me voy a expresar mal de él. Tenemos un hijo y no voy hablar mal de él. A mi me apena toda esta noticia. No tengo nada que hablar del tema".

“Estoy tranquila y enfocada en mi trabajo. En las tarde estoy en el canal y en las mañanas estoy acá con mi bebé”, indicó. La Méndez también comentó que descarta toda posibilidad de regresar con el cantante.

“Lo que él haga con su vida amorosa es su problema, yo no tengo nada que ver. Que vea por su hijo y por mi que no se preocupe. Yo estoy estoy grande y puedo trabajar sola”, manifestó.

Como se recuerda, Pedro Loli se pronunció sobre las acusaciones de infidelidad en el programa “El dúo perfecto”. "No me importa nadie más que mi familia. Quiero pedir disculpas a mi familia. Las explicaciones del caso solo se las merece mi familia”, expresó entre de lágrimas.

Fiorella Méndez finalizó la entrevista enviado un mensaje a todas las mujeres que pasan por un tema similar. “No vale la pena llorar por alguien”, comentó en el programa “En boca de Todos”.

