Pedro Loli afirmó este martes que siempre lo verán al lado de Fiorella Méndez, su expareja, ya que es la madre de su hijo y él no solo cumple con dar su pensión, sino que está involucrado en el desarrollo de su menor.

El cantante afirmó en una entrevista a Trome que ellos tienen actividades programadas y no quieren perjudicar a su hijo por su separación. “Nos van a ver un millón de veces juntos: en fiestas infantiles, en el supermercado, en el centro comercial, en la calle o donde sea. Si retome o no mi relación con Fiorella, eso ya lo veo yo, es mi vida personal. Estoy enfocado en trabajar y en mi hijo para que no se vea afectado con todo lo que ha sucedido”, comentó.

Del mismo modo, recalcó que no ha dejado de lado su responsabilidad como padre. “Los problemas que puedan haber entre Fiorella y yo no tienen absolutamente nada que ver con él (su hijo)”, agregó.

Del mismo modo, señaló que no va a permitir que insulten a la mamá de su hijo y criticó a las personas que toman fotos y envían a medios. “Yo creo que esa gente debería preocuparse más por su vida y mirarse antes en un espejo”, señaló.

Finalmente, dejó en claro que para él “lo más importante es la atención que pueda darle a su hijo en vez del dinero”. Como se recuerda, en noviembre del 2019 una mujer señaló que era la pareja de Loli en Magaly Tv La Firme desde hace un año. Esto mientras Fiorella Méndez y el cumbiambero se habían convertido recientemente en padres.