Pedro Suárez Vértiz y el día que conoció a la hermana gemela de su esposa 

Pedro Suárez Vértiz recordó en Instagram un pasaje de su vida relacionado a su esposa, Cinthia, y a la hermana gemela de esta. El cantautor nacional explicó qué sintió el día que conoció a Barbie.

"Entiendo perfectamente a quienes creen que tener una cuñada gemela de tu esposa es como tener dos esposas. Porque eso fue exactamente lo que sentí cuando conocí a Barbie, gemela idéntica de Cynthia. Pero, créanme que pasadas las 48 horas las ves más distintas que Drake y Josh (personajes de la serie estadounidense creada por Dan Schneide)", inicia el texto compartido por el inérprete de "Me elevé" y "Mi auto era una rana".

"Hago este post con la utópica esperanza de no tener que responder por millonésima vez: “¿Y nunca te has confundido?” Pero les apuesto que a pesar de este post, hasta en los comentarios me lo seguirán preguntando. Caballero", culmina.

Hace algunas semanas, Suárez Vértiz le dedicó un saludo de cumpleaños a su esposa, donde le agradecía por continuar a su lado, apoyándolo y cuidándolo.

"Lo que más me molesta de mi situación física es que mis restricciones son tuyas también y eso es injusto (...) Quisiera irme a una isla para que tú y mis hijos rehagan su vida. Pero es imposible porque me aman y yo a ustedes. Una vez más la familia es todo", se lee en la publicación del músico.

Pedro Suárez Vértiz confesó en 2011 que padece de un desorden nervioso muscular, que se hace más complicado con el paso de los años, sumado a un déficit de atención crónico que lo hace lucir extremadamente distraído y enredado al hablar.