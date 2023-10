El cantante peruano Pedro Suárez-Vértiz estrenó nueva canción llamada “Amor yo te perdí la fe”. Tema compuesto por el artista y ejecutado gracias a la Inteligencia Artificial y la promoción de una marca de yogurt.

En ese sentido, la comunicadora Magaly Medina celebró el regreso musical del artista. “Es una canción que estoy segura va a ser el éxito de este verano”, dijo. “Bienvenido a la música”, complementó Medina.

Ante las palabras de Magaly, Suárez-Vértiz le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales agradeciendo su apoyo indicando que ella había sido “el termómetro de su vida”. “No sólo en lo artístico, sino fundamentalmente en lo personal”, escribió.

“Magaly no perdona a nadie”, afirmó Suárez-Vértiz. “Es una de las paparazzi más avezadas, que he conocido en mi vida. Y siempre lo he tenido claro”, agregó.

Pedro Suárez-Vértiz revela que no fue infiel por temor a Magaly Medina

De ese modo, Pedro Suárez-Vértiz reveló que no fue infiel a su esposa Cynthia Martínez por temor a ser captado por las cámaras de Magaly Medina, ya que pensar en un ampay le generaba angustia.

“Cuando me sentía atraído por tantas mujeres hermosas que la fama te otorga, no más de pensar en el ampay, se me aflojaba el estómago y ni conversar me provocaba”, relató el cantante.

Por otro lado, Suárez-Vértiz indicó también que considera a Magaly Medina como una “guardiana de su matrimonio”. “Por eso me he portado muy bien. Porque Magaly era mi ayudín. En lo artístico Magaly me ponía la vara muy alta”, indicó.

Pedro Suárez-Vértiz agradece apoyo de Magaly Medina por nueva canción

Asimismo, Pedro Suárez-Vértiz agradeció el apoyo que Medina le brindó en su carrera. “Ser entrevistado por ella, significaba que algún éxito masivo había tenido. Si no le bajabas el rating”, dijo.

El cantante dijo que está “muy orgulloso” de las palabras de Medina en el inicio de su programa de anoche. “Porque con mucho esfuerzo, y el de la agencia Boost!! más el de Luciana Olivares, he vuelto a ser titular en su exitoso programa que ahorita cumple 30 años en el pico de la popularidad”, agregó.

Para finalizar, Suárez-Vértiz agradeció a Medina por sus “hermosas palabras”. “Significas muchísimos en mi vida”, aseveró.